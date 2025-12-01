В НАТО заявили о возможности рассмотреть "упреждающий удар" по России

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил о возможности рассмотреть нанесение упреждающего удара на фоне якобы действий РФ против альянса, сообщает газета Financial Times, которой он дал комментарий.
"Драгоне заявил, что "упреждающий удар" можно было бы считать "оборонным действием", - пишет издание.
СМИ раскрыли, как Россия вызвала переполох в НАТО
30 ноября, 11:40
Драгоне подчеркнул, что такой сценарий далек от традиционного "способа мышления" НАТО, и добавил, что существуют юридические вопросы относительно такого потенциального шага.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности самой НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".