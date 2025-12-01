Рейтинг@Mail.ru
В НАТО заявили о возможности рассмотреть "упреждающий удар" по России - РИА Новости, 01.12.2025
02:52 01.12.2025
В НАТО заявили о возможности рассмотреть "упреждающий удар" по России
В НАТО заявили о возможности рассмотреть "упреждающий удар" по России

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил о возможности рассмотреть нанесение упреждающего удара на фоне якобы действий РФ против альянса, сообщает газета Financial Times, которой он дал комментарий.
"Драгоне заявил, что "упреждающий удар" можно было бы считать "оборонным действием", - пишет издание.
Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом Кинжал - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
СМИ раскрыли, как Россия вызвала переполох в НАТО
30 ноября, 11:40
Драгоне подчеркнул, что такой сценарий далек от традиционного "способа мышления" НАТО, и добавил, что существуют юридические вопросы относительно такого потенциального шага.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности самой НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Экс-глава военного комитета НАТО заявил о риске разрушения Украины
30 ноября, 00:45
 
