У россиян остался день на уплату налогов

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. У владельцев земельных участков, недвижимого имущества и транспортных средств 1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов за 2024 год, остается последний день на их уплату.

Соответствующие уведомления собственникам имущества Федеральная налоговая служба рассылала в бумажном виде по почте либо в электронном - в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России или на портале "Госуслуги".

Налоговое уведомление содержит информацию о налогах за 2024 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог не был удержан в прошлом году.

Ставки имущественного, земельного и транспортного налога могут отличаться в разных регионах. Уплачиваемая сумма налога также может измениться из-за переоценки недвижимости (налог взимается с кадастровой стоимости) и наличия у налогоплательщика налоговых льгот.

Кроме того, в текущем году банковским вкладчикам начислен НДФЛ на доходы от вкладов, если общая сумма полученных процентов по всем депозитам за прошлый год превысила 210 тысяч рублей. Налогом облагается только та часть дохода, которая превышает установленный порог. Уплатить его надо также не позднее 1 декабря.