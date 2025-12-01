https://ria.ru/20251201/nalog-2058810554.html
У россиян остался день на уплату налогов
У россиян остался день на уплату налогов - РИА Новости, 01.12.2025
У россиян остался день на уплату налогов
У владельцев земельных участков, недвижимого имущества и транспортных средств 1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов за 2024 год, остается... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T00:23:00+03:00
2025-12-01T00:23:00+03:00
2025-12-01T00:23:00+03:00
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050899366_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6ce1dfb1dcebc297ff6de570c585dc0.jpg
https://ria.ru/20251129/nalogi-2058550684.html
https://ria.ru/20251126/nalog-2057704951.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050899366_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b6710219a32b97e225428d11d09e6002.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
У россиян остался день на уплату налогов
У россиян остался последний день на уплату имущественных налогов за 2024 год
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. У владельцев земельных участков, недвижимого имущества и транспортных средств 1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов за 2024 год, остается последний день на их уплату.
Соответствующие уведомления собственникам имущества Федеральная налоговая служба рассылала в бумажном виде по почте либо в электронном - в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России
или на портале "Госуслуги".
Налоговое уведомление содержит информацию о налогах за 2024 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог не был удержан в прошлом году.
Ставки имущественного, земельного и транспортного налога могут отличаться в разных регионах. Уплачиваемая сумма налога также может измениться из-за переоценки недвижимости (налог взимается с кадастровой стоимости) и наличия у налогоплательщика налоговых льгот.
Кроме того, в текущем году банковским вкладчикам начислен НДФЛ на доходы от вкладов, если общая сумма полученных процентов по всем депозитам за прошлый год превысила 210 тысяч рублей. Налогом облагается только та часть дохода, которая превышает установленный порог. Уплатить его надо также не позднее 1 декабря.
Оплатить налоги можно через личный кабинет на сайте ФНС или в мобильном приложении "Налоги ФЛ", а также через личный кабинет на "Госуслугах".