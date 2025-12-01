Более 43 тысяч иностранцев не пустили в Россию за год, сообщило МВД

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более 43 тысяч лиц, которым по разным причинам запрещен въезд в Россию, выявлены за год эксперимента по сбору биометрии у иностранцев в московских аэропортах и автомобильном пункте пропуска "Маштаково" в Оренбургской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она напомнила, что год назад на Московском авиаузле и автомобильном пункте пропуска "Маштаково" стартовал эксперимент по сбору биометрии у иностранцев. С 1 декабря 2024 года фото, а также отпечатки пальцев иностранцев, пересекающих государственную границу РФ в указанных пунктах пропуска, помещаются в информационные базы МВД России.

"За год через международные аэропорты московской зоны, а также автомобильный пункт пропуска "Маштаково" проследовало более 7,5 млн иностранных граждан. Среди них выявлено свыше 43 тысяч лиц, которым по различным причинам въезд в Российскую Федерацию запрещен", - написала Волк Telegram -канале.

Волк добавила, что эксперимент, предусмотренный постановлением правительства РФ № 1510 "О проведении эксперимента по апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства", проводится по инициативе МВД России и направлен на повышение уровня миграционной безопасности.

"Напоминаем, что в эксперименте не участвуют: граждане Белоруссии , дети до 6 лет, дипломаты и сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России и члены их семей, сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных в России, и члены их семей, - сказала Волк.