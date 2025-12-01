https://ria.ru/20251201/mvd-2058944322.html
Более 43 тысяч иностранцев не пустили в Россию за год, сообщило МВД
2025-12-01T15:04:00+03:00
2025-12-01T15:04:00+03:00
2025-12-01T15:04:00+03:00
россия
оренбургская область
белоруссия
ирина волк
общество
россия
оренбургская область
белоруссия
россия, оренбургская область, белоруссия, ирина волк, общество
Россия, Оренбургская область, Белоруссия, Ирина Волк, Общество
Более 43 тысяч иностранцев не пустили в Россию за год, сообщило МВД
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более 43 тысяч лиц, которым по разным причинам запрещен въезд в Россию, выявлены за год эксперимента по сбору биометрии у иностранцев в московских аэропортах и автомобильном пункте пропуска "Маштаково" в Оренбургской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она напомнила, что год назад на Московском авиаузле и автомобильном пункте пропуска "Маштаково" стартовал эксперимент по сбору биометрии у иностранцев. С 1 декабря 2024 года фото, а также отпечатки пальцев иностранцев, пересекающих государственную границу РФ
в указанных пунктах пропуска, помещаются в информационные базы МВД России.
"За год через международные аэропорты московской зоны, а также автомобильный пункт пропуска "Маштаково" проследовало более 7,5 млн иностранных граждан. Среди них выявлено свыше 43 тысяч лиц, которым по различным причинам въезд в Российскую Федерацию запрещен", - написала Волк
в Telegram
-канале.
Волк добавила, что эксперимент, предусмотренный постановлением правительства РФ № 1510 "О проведении эксперимента по апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства", проводится по инициативе МВД России и направлен на повышение уровня миграционной безопасности.
"Напоминаем, что в эксперименте не участвуют: граждане Белоруссии
, дети до 6 лет, дипломаты и сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России и члены их семей, сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных в России, и члены их семей, - сказала Волк.
Кроме того, официальный представитель МВД РФ отметила, что работа по контролю за въездом иностранных граждан в Россию, их пребыванием и выездом из страны будет продолжена.