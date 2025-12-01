В Комсомольске-на-Амуре мужчина разбил рекламный щит и сдался в полицию

"На следующий день в дежурную часть отдела полиции обратился 19-летний юноша и признался в совершении противоправного деяния. Молодой человек пояснил, что накануне в вечернее время прогуливался совместно со своими друзьями в центральном округе Города юности. В какой-то момент между ним и его товарищем возник словесный конфликт, который перерос в потасовку. В порыве гнева подозреваемый нанес несколько ударов по рекламному щиту", - говорится в сообщении полиции на сайте.