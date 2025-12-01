https://ria.ru/20251201/muzhchina-2058833267.html
В Комсомольске-на-Амуре мужчина разбил рекламный щит и сдался в полицию
В Комсомольске-на-Амуре мужчина разбил рекламный щит и сдался в полицию - РИА Новости, 01.12.2025
В Комсомольске-на-Амуре мужчина разбил рекламный щит и сдался в полицию
Молодой человек в Комсомольске-на-Амуре руками разбил рекламный щит и сдался сам в полицию, заведено уголовное дело, сообщает управление МВД по Хабаровскому... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T08:05:00+03:00
2025-12-01T08:05:00+03:00
2025-12-01T22:04:00+03:00
происшествия
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059047291_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e63a588801e061267b84b8e497b19ed5.jpg
https://ria.ru/20251128/moskva-2058352885.html
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059047291_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_567da7bf4a0c1a9d85eaacb42ddcb071.jpg
Мужчина разбивает рекламный щит в Комсомольске-на-Амуре
Молодой человек в Комсомольске-на-Амуре разбил рекламный щит от злости на товарища. Он сам пришел в полицию, где у него забрали телефон в счет погашения ущерба.
2025-12-01T08:05
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Комсомольске-на-Амуре мужчина разбил рекламный щит и сдался в полицию
Мужчина в Комсомольске-на-Амуре разбил рекламный щит и сдался сам в полицию
ХАБАРОВСК, 1 дек - РИА Новости. Молодой человек в Комсомольске-на-Амуре руками разбил рекламный щит и сдался сам в полицию, заведено уголовное дело, сообщает управление МВД по Хабаровскому краю.
Как сообщает ведомство, в отдел полиции № 2 УМВД России
по Комсомольску-на-Амуре
обратилась с заявлением администратор торгового центра. Женщина сообщила полицейским, что на территории комплекса неизвестный повредил рекламную конструкцию. Ущерб составил 25 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело.
"На следующий день в дежурную часть отдела полиции обратился 19-летний юноша и признался в совершении противоправного деяния. Молодой человек пояснил, что накануне в вечернее время прогуливался совместно со своими друзьями в центральном округе Города юности. В какой-то момент между ним и его товарищем возник словесный конфликт, который перерос в потасовку. В порыве гнева подозреваемый нанес несколько ударов по рекламному щиту", - говорится в сообщении полиции на сайте.
Отмечается, что ущерб организации возмещен частично. Сотрудники полиции изъяли сотовый телефон подозреваемого в счет погашения ущерба. Молодому человеку избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.