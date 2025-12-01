https://ria.ru/20251201/murashko-2058819564.html
Мурашко отметил тренд на снижение числа новых случаев ВИЧ в России
Мурашко отметил тренд на снижение числа новых случаев ВИЧ в России - РИА Новости, 01.12.2025
Мурашко отметил тренд на снижение числа новых случаев ВИЧ в России
Ежегодный тренд снижения числа новых случаев заболевания ВИЧ сохраняется в России, в 2024 году число заболевших составило менее 48,5 тысяч, что на 11% меньше... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T02:27:00+03:00
2025-12-01T02:27:00+03:00
2025-12-01T02:27:00+03:00
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008351137_0:135:426:375_1920x0_80_0_0_a28783877cdb1648f3357f117c85c96f.jpg
https://ria.ru/20251124/liniya-2057016505.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008351137_0:120:426:440_1920x0_80_0_0_05ebd5ce585de582a2d47fe41a7071eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко отметил тренд на снижение числа новых случаев ВИЧ в России
Мурашко: тренд снижения числа новых случаев заболевания ВИЧ сохраняется в РФ
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ежегодный тренд снижения числа новых случаев заболевания ВИЧ сохраняется в России, в 2024 году число заболевших составило менее 48,5 тысяч, что на 11% меньше аналогичного показателя в 2023 году, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Выстроенная система мер по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции демонстрирует свою эффективность и стратегическую обоснованность. Сохраняется ежегодный тренд снижения числа новых случаев заболевания: в 2024 году оно составило чуть менее 48,5 тысяч без учета новых регионов, что на 11% меньше аналогичного показателя годом ранее", - сказал министр журналистам.
Мурашко
уточнил, что охват населения страны тестированием на ВИЧ в 2024 году увеличился до 37%. Россия
по-прежнему занимает лидерские позиции по данному направлению среди мировых систем здравоохранения, подчеркнул министр.
"Расширяется охват антиретровирусной терапией: на конец 2024 года он составил почти 90,5%, также превысив целевой показатель стратегии практически на три процентных пункта", - заключил министр.