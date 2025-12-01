Мурашко отметил тренд на снижение числа новых случаев ВИЧ в России

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ежегодный тренд снижения числа новых случаев заболевания ВИЧ сохраняется в России, в 2024 году число заболевших составило менее 48,5 тысяч, что на 11% меньше аналогичного показателя в 2023 году, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Выстроенная система мер по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции демонстрирует свою эффективность и стратегическую обоснованность. Сохраняется ежегодный тренд снижения числа новых случаев заболевания: в 2024 году оно составило чуть менее 48,5 тысяч без учета новых регионов, что на 11% меньше аналогичного показателя годом ранее", - сказал министр журналистам.

Мурашко уточнил, что охват населения страны тестированием на ВИЧ в 2024 году увеличился до 37%. Россия по-прежнему занимает лидерские позиции по данному направлению среди мировых систем здравоохранения, подчеркнул министр.