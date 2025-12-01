Рейтинг@Mail.ru
Число субъектов МСП в Ульяновской области выросло на 3% за год - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
19:05 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/msp-2059023282.html
Число субъектов МСП в Ульяновской области выросло на 3% за год
Число субъектов МСП в Ульяновской области выросло на 3% за год - РИА Новости, 01.12.2025
Число субъектов МСП в Ульяновской области выросло на 3% за год
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Ульяновской области осуществляют свою деятельность 45651 субъект малого и среднего предпринимательства, количество выросло на 3%... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T19:05:00+03:00
2025-12-01T19:05:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589730538_0:162:2000:1287_1920x0_80_0_0_b65739bdfab8096e3900569a8175a270.jpg
https://ria.ru/20251201/biznes-2059006306.html
https://ria.ru/20251201/zabaykale-2058898170.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589730538_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_ca7f6e8b7ed00713336c3da48e83b692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Число субъектов МСП в Ульяновской области выросло на 3% за год

В Ульяновской области увеличилось количество субъектов МСП на 3%

© Depositphotos.com / stokketeМужчина работает с документами
Мужчина работает с документами - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Depositphotos.com / stokkete
Мужчина работает с документами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Ульяновской области осуществляют свою деятельность 45651 субъект малого и среднего предпринимательства, количество выросло на 3% по сравнению с 2024 годом, сообщает пресс-служба правительства региона.
В понедельник на заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области дали старт неделе, посвященной направлению нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". В рамках недели МСП пройдет более 60 мероприятий по различным направлениям, главным из которых станет XVII бизнес-форум "Деловой климат в России".
Мужчина работает с документами - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Центр "Мой бизнес" Ярославской области помог более 800 предпринимателям
Вчера, 18:11
"Наша системная работа по выполнению задач, поставленных президентом, приводит к ощутимой положительной динамике ключевых показателей. Мы видим устойчивый рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличивается количество самозанятых. Соответственно, растут и налоговые поступления в бюджет. По итогам десяти месяцев текущего года только по специальным режимам налогообложения мы собрали семь млрд рублей, что уже больше объема поступлений за весь прошлый год", — сообщил губернатор региона Алексей Русских, его слова приводит пресс-служба.
По словам министра экономического развития Николая Зонтова, регион значительно опережает по срокам достижение целевых индикаторов по основным показателям, включая долю субъектов МСП, перешедших в более высокую категорию предпринимательства, и уровень удовлетворенности субъектов МСП мерами поддержки.
За десять месяцев текущего года региональный центр "Мой бизнес" оказал 8537 услуг, которыми воспользовались свыше тысячи субъектов МСП. Среди наиболее популярных – консультации по вопросам регистрации бизнеса, стратегии выхода на маркетплейсы, поддержка экспортной деятельности.
Также министр отметил, что все резиденты, которым на льготных условиях в рамках нацпроекта предоставляется готовая производственная инфраструктура на территории индустриального парка "Мастер" в Димитровграде, положительно оценивают оказываемые им меры поддержки. Данная площадка обеспечивает работой 640 жителей города.
Важными мерами поддержки МСП продолжают оставаться льготные займы и гарантийная поддержка. Общий портфель действующих микрозаймов, выданных Фондом финансирования промышленности и предпринимательства, составил 521,7 миллиона рублей.
Кроме того, на данный момент фондами прорабатывается запуск специализированной программы поддержки для участников СВО, которые планируют начать или уже ведут собственное дело.
Вид на город Чита с Титовской сопки - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Поддержка самозанятых Забайкалья составила 1,4 млрд рублей с начала года
Вчера, 12:23
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала