Число субъектов МСП в Ульяновской области выросло на 3% за год

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Ульяновской области осуществляют свою деятельность 45651 субъект малого и среднего предпринимательства, количество выросло на 3% по сравнению с 2024 годом, сообщает пресс-служба правительства региона.

В понедельник на заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области дали старт неделе, посвященной направлению нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". В рамках недели МСП пройдет более 60 мероприятий по различным направлениям, главным из которых станет XVII бизнес-форум "Деловой климат в России".

"Наша системная работа по выполнению задач, поставленных президентом, приводит к ощутимой положительной динамике ключевых показателей. Мы видим устойчивый рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличивается количество самозанятых. Соответственно, растут и налоговые поступления в бюджет. По итогам десяти месяцев текущего года только по специальным режимам налогообложения мы собрали семь млрд рублей, что уже больше объема поступлений за весь прошлый год", — сообщил губернатор региона Алексей Русских, его слова приводит пресс-служба.

По словам министра экономического развития Николая Зонтова, регион значительно опережает по срокам достижение целевых индикаторов по основным показателям, включая долю субъектов МСП, перешедших в более высокую категорию предпринимательства, и уровень удовлетворенности субъектов МСП мерами поддержки.

За десять месяцев текущего года региональный центр "Мой бизнес" оказал 8537 услуг, которыми воспользовались свыше тысячи субъектов МСП. Среди наиболее популярных – консультации по вопросам регистрации бизнеса, стратегии выхода на маркетплейсы, поддержка экспортной деятельности.

Также министр отметил, что все резиденты, которым на льготных условиях в рамках нацпроекта предоставляется готовая производственная инфраструктура на территории индустриального парка "Мастер" в Димитровграде, положительно оценивают оказываемые им меры поддержки. Данная площадка обеспечивает работой 640 жителей города.

Важными мерами поддержки МСП продолжают оставаться льготные займы и гарантийная поддержка. Общий портфель действующих микрозаймов, выданных Фондом финансирования промышленности и предпринимательства, составил 521,7 миллиона рублей.