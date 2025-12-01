Рейтинг@Mail.ru
Корпорация МСП помогла бизнесу получить более 5,7 млрд рублей задолженности
01.12.2025
Корпорация МСП помогла бизнесу получить более 5,7 млрд рублей задолженности
Новости
Корпорация МСП помогла бизнесу получить более 5,7 млрд рублей задолженности

Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более 10 тысяч обращений направили компании малого и среднего бизнеса в Корпорацию МСП через "Сервис 360" на Цифровой платформе МСП.РФ с момента его запуска в 2022 году, сообщает пресс-служба Корпорации.
По итогам рассмотрения жалоб предприниматели при содействии Корпорации без длительных досудебных тяжб получили более 5,7 миллиарда рублей просроченной задолженности по исполненным договорам. Также бизнесу помогли разрешить спорные ситуации с маркетплейсами и защитить права в случаях необоснованного и излишнего административного давления.
"Нам важно слышать предпринимателей и быть с ними постоянно на связи. Это позволяет не только помогать бизнесу в решении точечных проблем, но и проводить донастройку всей системы развития малого и среднего предпринимательства в стране. Для этого и был запущен специальный сервис обратной связи на МСП.РФ. Сегодня количество обращений уже перешло рубеж в 10 тысяч. В 2025 году задержки оплаты по исполненным договорам стали ключевой проблемой, с которой к нам приходили предприниматели. На эту тему пришлось свыше 50% от общего числа обращений. С 2022 года нам удалось добиться погашения задолженности со стороны заказчиков на общую сумму более 5,7 миллиарда рублей, в том числе благодаря выстроенному бесшовному алгоритму взаимодействия между Корпорацией и ФАС России. В этом году после обращений предпринимателей через "Сервис 360" заказчики полностью или частично погасили долги почти на 670 миллионов рублей. Самая большая задолженность, которая была погашена при содействии Корпорации, составила почти 128 млн рублей", — цитирует пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
По его словам, второй по востребованности повод для жалоб со стороны МСП — работа маркетплейсов, на нее приходится примерно каждое десятое обращение.
"Для решения спорных вопросов с маркетплейсами мы используем подходы и механизмы, которые были разработаны в начале 2023 года Корпорацией совместно с крупнейшими цифровыми площадками. "Сервис 360" позволяет нам получать обратную связь и решать как частные проблемы, такие как необоснованные штрафы, блокировки карточек товаров и так далее, так и формулировать системные вопросы, включая частое изменение условий работы на площадках, безусловное участие в акциях, отсутствие эффективной системы рассмотрения жалоб и другие. Многие темы, поднятые через "Сервис 360" предпринимателями, были систематизированы, вынесены на обсуждение и решения по ним нашли отражение в законе о платформенной экономике", — отметил Исаевич.
Он добавил, что переход на риск-ориентированный подход и профилактику нарушений сократили количество проверок и, соответственно, число жалоб как на них, так и на административное давление. На эту популярную в прошлом тему сейчас приходится около 5% обращений через "Сервис 360". Доля обращений по вопросам правовой поддержки, имущественного характера, реструктуризации долгов, проблем при взаимодействии с институтами развития и запросами на консультации и разъяснения не превышают нескольких процентов.
Системная защита прав предпринимателей и решение их частных вопросов входит в число приоритетов работы Корпорации МСП. Специально для оперативной обратной связи с бизнесом функционирует "Сервис 360". Он доступен на Цифровой платформе МСП.РФ, которая была создана в 2022 году и развивается по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" под кураторством вице-премьера Александра Новака.
