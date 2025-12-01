https://ria.ru/20251201/msb-2058880946.html
Онлайн-регистрацию открыли для МСБ в особых экономических зонах Подмосковья
Онлайн-регистрацию открыли для МСБ в особых экономических зонах Подмосковья - РИА Новости, 01.12.2025
Онлайн-регистрацию открыли для МСБ в особых экономических зонах Подмосковья
01.12.2025
московская область (подмосковье)
Онлайн-регистрацию открыли для МСБ в особых экономических зонах Подмосковья
Регистрация МСБ в особых экономических зонах Подмосковья стала доступна онлайн
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. На портале госуслуг Подмосковья теперь можно зарегистрировать предприятия малого и среднего бизнеса в особых экономических зонах (ОЭЗ) региона, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Теперь предприниматели могут получать статус резидента и оформлять всю необходимую документацию онлайн, без личного обращения в ведомства. Подписание документов управляющей компанией также доступно дистанционно", – приводит пресс-служба слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник.
Она добавила, что это позволит сэкономить около 30% рабочего времени как самим заявителям, так и сотрудникам, которые занимаются обработкой заявок.
Особая экономическая зона – это территория с льготами для предпринимательства. Здесь также может действовать процедура свободной таможенной зоны. В Подмосковье работают шесть таких зон – "Дубна", "Исток", "Ступино Квадрат", "Большой Серпухов", "Кашира" и "Максимиха".
Услуга по работе с соглашениями для резидентов ОЭЗ находится на портале госуслуг Московской области в разделе "Бизнесу" – "Бизнес" – "Другое". Предприниматели могут подать заявку на статус резидента, а действующие резиденты — изменить условия или расторгнуть соглашение.
Подать заявление могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в ОЭЗ. Для этого нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. Решение придет в личный кабинет в течение 15 рабочих дней.