Рейтинг@Mail.ru
Онлайн-регистрацию открыли для МСБ в особых экономических зонах Подмосковья - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
11:24 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/msb-2058880946.html
Онлайн-регистрацию открыли для МСБ в особых экономических зонах Подмосковья
Онлайн-регистрацию открыли для МСБ в особых экономических зонах Подмосковья - РИА Новости, 01.12.2025
Онлайн-регистрацию открыли для МСБ в особых экономических зонах Подмосковья
На портале госуслуг Подмосковья теперь можно зарегистрировать предприятия малого и среднего бизнеса в особых экономических зонах (ОЭЗ) региона, сообщает... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T11:24:00+03:00
2025-12-01T11:24:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
исток
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930202023_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_4667d7d126e3c398cf328acc8d51450d.jpg
https://ria.ru/20251201/msp-2058472585.html
https://ria.ru/20251201/transport-2058166473.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930202023_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dec03e1eafb0559569a8b8100413d2dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , исток, московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Исток, Московская область (Подмосковье)
Онлайн-регистрацию открыли для МСБ в особых экономических зонах Подмосковья

Регистрация МСБ в особых экономических зонах Подмосковья стала доступна онлайн

© iStock.com / Eva-KatalinДевушка-предприниматель работает за ноутбуком
Девушка-предприниматель работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© iStock.com / Eva-Katalin
Девушка-предприниматель работает за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. На портале госуслуг Подмосковья теперь можно зарегистрировать предприятия малого и среднего бизнеса в особых экономических зонах (ОЭЗ) региона, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Теперь предприниматели могут получать статус резидента и оформлять всю необходимую документацию онлайн, без личного обращения в ведомства. Подписание документов управляющей компанией также доступно дистанционно", – приводит пресс-служба слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник.
Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Корпорация МСП помогла бизнесу получить более 5,7 млрд рублей задолженности
Вчера, 10:00
Она добавила, что это позволит сэкономить около 30% рабочего времени как самим заявителям, так и сотрудникам, которые занимаются обработкой заявок.
Особая экономическая зона – это территория с льготами для предпринимательства. Здесь также может действовать процедура свободной таможенной зоны. В Подмосковье работают шесть таких зон – "Дубна", "Исток", "Ступино Квадрат", "Большой Серпухов", "Кашира" и "Максимиха".
Услуга по работе с соглашениями для резидентов ОЭЗ находится на портале госуслуг Московской области в разделе "Бизнесу" – "Бизнес" – "Другое". Предприниматели могут подать заявку на статус резидента, а действующие резиденты — изменить условия или расторгнуть соглашение.
Подать заявление могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в ОЭЗ. Для этого нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. Решение придет в личный кабинет в течение 15 рабочих дней.
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Быстро, комфортно, "бесшовно": как развивается транспортная система в РФ
Вчера, 09:10
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаИстокМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала