https://ria.ru/20251201/moskva-2059033964.html
В Москве осудили мужчину, напавшего на обменный пункт в 2002 году
В Москве осудили мужчину, напавшего на обменный пункт в 2002 году - РИА Новости, 01.12.2025
В Москве осудили мужчину, напавшего на обменный пункт в 2002 году
Суд в Москве приговорил мужчину к 15 годам колонии за то, что тот с подельником напал в 2002 году на обменный пункт, где почти до смерти избил кассира и похитил РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T20:09:00+03:00
2025-12-01T20:09:00+03:00
2025-12-01T20:09:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251128/moskva-2058352885.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве осудили мужчину, напавшего на обменный пункт в 2002 году
В Москве мужчина получил 15 лет колонии за нападение на обменный пункт
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Суд в Москве приговорил мужчину к 15 годам колонии за то, что тот с подельником напал в 2002 году на обменный пункт, где почти до смерти избил кассира и похитил свыше 4 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.
Как установило следствие, бывший охранник спортивного магазина, расположенного рядом с пунктом по обмену валют на Проспекте Мира, был хорошо знаком с женщиной-кассиром этого пункта, а также знал её режим работы и меры безопасности. Сговорившись с соучастником, они в ночь на 30 августа 2002 года под обманным предлогом попали в обменный пункт, где жестоко избили кассира и, полагая, что женщина мертва, похитили из кассы более 50 тысяч рублей и свыше 4 тысяч долларов. После они скрылись.
При этом сразу раскрыть дело не удалось: правоохранители тогда установили лишь одного из преступников, он уже осужден. Однако спустя несколько лет, проанализировав материалы, следствие вышло и на второго соучастника, установив его местонахождение. Кроме того, после задержания потерпевшая смогла опознать преступника на очной ставке. В результате мужчине было предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенном в отношении лица в связи с осуществлением служебной деятельности, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений и сопряженное с разбоем, добавили в главке.
"Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части в исправительной колонии строгого режима", - сказали в ведомстве.