На севере Москвы мужчина упал в воду с надувной лодки - РИА Новости, 01.12.2025
16:41 01.12.2025
На севере Москвы мужчина упал в воду с надувной лодки
Пожилой мужчина упал во время рыбалки в воду с надувной лодки в 100 метрах от берега на пруду на севере Москвы, на борт катера его подняла дежурная смена...
На севере Москвы мужчина упал в воду с надувной лодки, его спасли

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пожилой мужчина упал во время рыбалки в воду с надувной лодки в 100 метрах от берега на пруду на севере Москвы, на борт катера его подняла дежурная смена спасателей, сообщает в своем Telegram-канале столичный департамент ГОЧСиПБ.
"Днём 1 декабря во время наблюдения за акваторией Большого Садового пруда работник поисково-спасательной станции "Академическая" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах заметил, как с надувной лодки в воду упал человек и начал тонуть", - говорится в сообщении.
На место происшествия оперативно направили дежурную смену спасателей. В 100 метрах от берега они подняли пожилого мужчину на борт катера и доставили его на берег.
"Пострадавшему 1960 года рождения оказали первую помощь. После осмотра бригадой медиков от дальнейшей госпитализации мужчина отказался и после профилактической беседы о необходимости соблюдать правила безопасности на воде убыл домой в сопровождении друга. Причиной происшествия стало неосторожное поведение на плавсредстве во время рыбалки", - заключает ГОЧСиПБ.
Спасатели вызволили ребенка из заблокированного автомобиля в Новомосковском административном округе Москвы - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Москве спасатели вызволили ребенка из заблокированной машины
© 2025 МИА «Россия сегодня»
