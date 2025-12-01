https://ria.ru/20251201/moskva-2058976381.html
На севере Москвы мужчина упал в воду с надувной лодки
На севере Москвы мужчина упал в воду с надувной лодки - РИА Новости, 01.12.2025
На севере Москвы мужчина упал в воду с надувной лодки
Пожилой мужчина упал во время рыбалки в воду с надувной лодки в 100 метрах от берега на пруду на севере Москвы, на борт катера его подняла дежурная смена... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T16:41:00+03:00
2025-12-01T16:41:00+03:00
2025-12-01T16:41:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058974731_0:251:960:791_1920x0_80_0_0_3996cfc72a1629595a79f38e8df64945.jpg
https://ria.ru/20251119/moskva-2056069557.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058974731_0:217:960:937_1920x0_80_0_0_f06687e67d071fb69a8387b95ecf2ba8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На севере Москвы мужчина упал в воду с надувной лодки
На севере Москвы мужчина упал в воду с надувной лодки, его спасли
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Пожилой мужчина упал во время рыбалки в воду с надувной лодки в 100 метрах от берега на пруду на севере Москвы, на борт катера его подняла дежурная смена спасателей, сообщает в своем Telegram-канале
столичный департамент ГОЧСиПБ.
"Днём 1 декабря во время наблюдения за акваторией Большого Садового пруда работник поисково-спасательной станции "Академическая" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах заметил, как с надувной лодки в воду упал человек и начал тонуть", - говорится в сообщении.
На место происшествия оперативно направили дежурную смену спасателей. В 100 метрах от берега они подняли пожилого мужчину на борт катера и доставили его на берег.
"Пострадавшему 1960 года рождения оказали первую помощь. После осмотра бригадой медиков от дальнейшей госпитализации мужчина отказался и после профилактической беседы о необходимости соблюдать правила безопасности на воде убыл домой в сопровождении друга. Причиной происшествия стало неосторожное поведение на плавсредстве во время рыбалки", - заключает ГОЧСиПБ.