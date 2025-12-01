На севере Москвы мужчина упал в воду с надувной лодки

Мужчина, упавший во время рыбалки в воду с надувной лодки на пруду на севере Москвы

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пожилой мужчина упал во время рыбалки в воду с надувной лодки в 100 метрах от берега на пруду на севере Москвы, на борт катера его подняла дежурная смена спасателей, сообщает в своем Telegram-канале столичный департамент ГОЧСиПБ.

"Днём 1 декабря во время наблюдения за акваторией Большого Садового пруда работник поисково-спасательной станции "Академическая" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах заметил, как с надувной лодки в воду упал человек и начал тонуть", - говорится в сообщении.

На место происшествия оперативно направили дежурную смену спасателей. В 100 метрах от берега они подняли пожилого мужчину на борт катера и доставили его на берег.