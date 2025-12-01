Рейтинг@Mail.ru
15:32 01.12.2025
В Москве замедляются темпы роста заработной платы
В Москве замедляются темпы роста заработной платы
В Москве замедляются темпы роста заработной платы

Багреева: в Москве замедляются темпы роста заработной платы

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Темпы роста заработной платы в Москве замедляются, за восемь месяцев 2025 года заработная плата выросла на 12,4%, сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
"Мы видим все с вами, что замедляют темпы роста заработной платы, они по-прежнему двузначные, но уже более, скажем так, спокойные, чем в прошлом году. У нас в прошлом году заработная плата по экономике Москвы выросла, в целом, на 17,1%, за восемь месяцев (2025 года - ред.) темп (составил - ред.) 12,4%. Темпы потихоньку замедляются. Мы все с вами это видим", - рассказала Багреева в ходе коммуникационной сессии "Актуальные вопросы денежно-кредитной политики Банка России".
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Названы города с самыми высокими зарплатами в России
7 июля, 00:16
 
МоскваМария БагрееваЭкономика
 
 
Заголовок открываемого материала