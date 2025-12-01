https://ria.ru/20251201/moskva-2058951350.html
В Москве замедляются темпы роста заработной платы
В Москве замедляются темпы роста заработной платы
Темпы роста заработной платы в Москве замедляются, за восемь месяцев 2025 года заработная плата выросла на 12,4%, сообщила заммэра столицы, руководитель... РИА Новости, 01.12.2025
москва
Багреева: в Москве замедляются темпы роста заработной платы