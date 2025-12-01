В Москве замедляются темпы роста заработной платы

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Темпы роста заработной платы в Москве замедляются, за восемь месяцев 2025 года заработная плата выросла на 12,4%, сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.