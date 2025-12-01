В Москве рассмотрят дело о хищении при строительстве детсада в Приморье

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Гендиректор фирмы "Микс Руф" Виктор Попов, обвиняемый в хищении 22 миллионов рублей на строительстве детсада в военном городке в Приморье, предстанет перед судом в Москве, сообщили в главном военном следственном управлении (ГВСУ) СК России.
О завершении расследования дела управление сообщало в ноябре.
"Следствием собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину Попова в совершении преступлений, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Таганский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Установлено, что в 2023 году между государственным заказчиком и ООО "Микс Руф" заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ в здании детского сада в селе Сергеевка Приморского края. Уточняется, что обязанности по надлежащему исполнению контракта возлагались на Попова.
По данным СК, в 2024 году Попов представил фиктивные документы о выполненных работах и похитил свыше 22 миллионов рублей. Подчеркивается, что условия контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.
Отмечается, что в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий арестовано имущество на сумму более 16 миллионов рублей.