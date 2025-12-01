В Москве рассмотрят дело о хищении при строительстве детсада в Приморье

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Гендиректор фирмы "Микс Руф" Виктор Попов, обвиняемый в хищении 22 миллионов рублей на строительстве детсада в военном городке в Приморье, предстанет перед судом в Москве, сообщили в главном военном следственном управлении (ГВСУ) СК России.