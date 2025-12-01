Рейтинг@Mail.ru
В Москве рассмотрят дело о хищении при строительстве детсада в Приморье - РИА Новости, 01.12.2025
14:27 01.12.2025
В Москве рассмотрят дело о хищении при строительстве детсада в Приморье
В Москве рассмотрят дело о хищении при строительстве детсада в Приморье - РИА Новости, 01.12.2025
В Москве рассмотрят дело о хищении при строительстве детсада в Приморье
Гендиректор фирмы "Микс Руф" Виктор Попов, обвиняемый в хищении 22 миллионов рублей на строительстве детсада в военном городке в Приморье, предстанет перед... РИА Новости, 01.12.2025
происшествия
москва
россия
сергеевка
следственный комитет россии (ск рф)
https://ria.ru/20251201/peterburg-2058909159.html
https://ria.ru/20251129/sledstvie-2058554093.html
москва
россия
сергеевка
происшествия, москва, россия, сергеевка, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Сергеевка, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве рассмотрят дело о хищении при строительстве детсада в Приморье

Суд рассмотрит дело о хищении 22 млн руб при строительстве детсада в Приморье

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Гендиректор фирмы "Микс Руф" Виктор Попов, обвиняемый в хищении 22 миллионов рублей на строительстве детсада в военном городке в Приморье, предстанет перед судом в Москве, сообщили в главном военном следственном управлении (ГВСУ) СК России.
О завершении расследования дела управление сообщало в ноябре.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Жителя Петербурга осудили за хищение 320 миллионов рублей у Минобороны
Вчера, 12:59
Вчера, 12:59
"Следствием собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину Попова в совершении преступлений, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Таганский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Установлено, что в 2023 году между государственным заказчиком и ООО "Микс Руф" заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ в здании детского сада в селе Сергеевка Приморского края. Уточняется, что обязанности по надлежащему исполнению контракта возлагались на Попова.
По данным СК, в 2024 году Попов представил фиктивные документы о выполненных работах и похитил свыше 22 миллионов рублей. Подчеркивается, что условия контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.
Отмечается, что в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий арестовано имущество на сумму более 16 миллионов рублей.
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Завершено расследование дела семи обвиняемых в хищении денег у бойцов СВО
29 ноября, 05:15
29 ноября, 05:15
 
ПроисшествияМоскваРоссияСергеевкаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
