Около 10 тыс крупномерных деревьев высадят в Москве
14:10 01.12.2025
Около 10 тыс крупномерных деревьев высадят в Москве
общество, москва, петр бирюков, "сокольники", центр подготовки космонавтов, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, "Сокольники", Центр подготовки космонавтов, Капремонт в Москве
© РИА Новости / Екатерина ЛызловаВысадка деревьев
Высадка деревьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства высадят около 10 тысяч крупномерных деревьев до конца этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет большую роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва. В рамках различных программ до конца этого года высадим в общей сложности около 10 тысяч крупномерных деревьев. Они украсят благоустроенные в этом году магистрали, улицы и общественные пространства, парки, территории школ, поликлиник, объектов транспорта", - рассказал Бирюков.
Пересадочный узел Отрадное - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Ритм столицы: как изменились территории у станций метро и МЦД в 2025 году
Вчера, 10:00
Заммэра пояснил, что деревья подбираются с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и соответствовать визуальному облику пространств. Для оживленных трасс очень важно создать буферную зону между жилой застройкой и дорогой. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни.
"В 2021 году стартовала программа озеленения вылетных магистралей и видовых зон, уже высажено около 15,9 тысячи крупномерных деревьев. Только в этом году свыше 3 тысяч деревьев лиственных пород появятся вдоль трех крупных магистралей - Волгоградского проспекта с Марксистской улицей, Профсоюзной улицы с проспектом 60-летия Октября и Щелковского шоссе с Большой Черкизовской и Краснопрудной улицами. Кроме того, обустраиваем на магистралях зеленые островки с композициями из хвойников", - добавил он.
Бирюков подчеркнул, что более 900 взрослых деревьев высадят на благоустроенных пространствах, прилегающих к объектам транспорта. Территории образовательных учреждений, здания которых были реконструированы в рамках первого этапа программы "Моя школа", украсят свыше 1,4 тысячи крупномеров. Возле поликлиник второго этапа появятся 400 новых деревьев. В крупных парках - "Сокольники" и ЦПКиО имени Горького дополнительно высадят свыше 200.
"Каждый год новые взрослые деревья высаживают на благоустроенных улицах, площадях, набережных, в переулках и других общественных пространствах. В этом году на таких городских территориях появится порядка 1 тысячи крупномеров. Среди них - проспект Академика Сахарова, улица Маши Порываевой, Комсомольская, Триумфальная и Рижская площади. Деревья, которые высаживают в столице, выращиваются в специализированных питомниках, где они проходят специальную подготовку к пересадке. Крупномеры высаживают в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию", - уточнил он.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что с 2011 по 2024 годы в Москве в рамках различных программ было высажено почти 13 миллионов зеленых насаждений, в том числе около 34 тысяч крупномеров.
Кинопарк Москино в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Россети" обеспечили дополнительной мощностью кинопарк в Новой Москве
28 ноября, 13:47
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр Бирюков"Сокольники"Центр подготовки космонавтовКапремонт в Москве
 
 
