В Москве подростка заподозрили в похищении телефонов на 600 тысяч рублей
В Москве подростка заподозрили в похищении телефонов на 600 тысяч рублей
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Подросток в Москве по указанию незнакомца похитил четыре телефона на сумму почти 600 тысяч рублей в пунктах выдачи маркетплейсов, сообщили в Telegram-канале
столичной прокуратуры.
"По предварительным данным, 16-летний молодой человек по указанию незнакомца, который оформил на маркетплейсе заказ без предоплаты на два дорогостоящих телефона, должен был похитить их", - говорится в сообщении.
В пункте выдачи заказов на Гончарной набережной, когда доставленные товары находились на столе в зоне выдачи товаров покупателям, он воспользовался моментом, похитил имущество и скрылся с места преступления. Общая сумма ущерба превысила 434 тысячи рублей.
"Аналогичным образом он похитил два смартфона общей стоимостью более 150 тысяч рублей в пункте выдачи заказов на улице Миклухо-Маклая", - добавили в прокуратуре.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, юноша был установлен и доставлен в следственные органы.