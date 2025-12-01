Подросток в Москве по указанию незнакомца похитил четыре телефона на сумму почти 600 тысяч рублей в пунктах выдачи маркетплейсов

Подросток в Москве по указанию незнакомца похитил четыре телефона на сумму почти 600 тысяч рублей в пунктах выдачи маркетплейсов

В Москве подростка заподозрили в похищении телефонов на 600 тысяч рублей

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Подросток в Москве по указанию незнакомца похитил четыре телефона на сумму почти 600 тысяч рублей в пунктах выдачи маркетплейсов, сообщили в Подросток в Москве по указанию незнакомца похитил четыре телефона на сумму почти 600 тысяч рублей в пунктах выдачи маркетплейсов, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

"По предварительным данным, 16-летний молодой человек по указанию незнакомца, который оформил на маркетплейсе заказ без предоплаты на два дорогостоящих телефона, должен был похитить их", - говорится в сообщении.

В пункте выдачи заказов на Гончарной набережной, когда доставленные товары находились на столе в зоне выдачи товаров покупателям, он воспользовался моментом, похитил имущество и скрылся с места преступления. Общая сумма ущерба превысила 434 тысячи рублей.

"Аналогичным образом он похитил два смартфона общей стоимостью более 150 тысяч рублей в пункте выдачи заказов на улице Миклухо-Маклая", - добавили в прокуратуре.