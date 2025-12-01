Рейтинг@Mail.ru
В Новой Москве оцепили место, где сгорел легковой автомобиль - РИА Новости, 01.12.2025
12:58 01.12.2025
В Новой Москве оцепили место, где сгорел легковой автомобиль
В Новой Москве оцепили место, где сгорел легковой автомобиль
Правоохранители оцепили в Новой Москве место, где сгорел легковой автомобиль, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T12:58:00+03:00
2025-12-01T12:58:00+03:00
2025
происшествия, центр организации дорожного движения (цодд), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Новой Москве оцепили место, где сгорел легковой автомобиль

В Новой Москве оцепили место, где сгорел автомобиль

© Агентство "Москва"/TelegramЛегковой автомобиль загорелся в Новой Москве
Легковой автомобиль загорелся в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Агентство "Москва"/Telegram
Легковой автомобиль загорелся в Новой Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правоохранители оцепили в Новой Москве место, где сгорел легковой автомобиль, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник на Радужной улице загорелся легковой автомобиль. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, по предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание во время дистанционного включения двигателя для прогрева.
Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники ЦОДД, его оцепили. На место также приехали сотрудники ФСБ.
Стали известны подробности о владельце сгоревшего в Новой Москве автомобиля
ПроисшествияЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
