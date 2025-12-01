https://ria.ru/20251201/moskva-2058908756.html
В Новой Москве оцепили место, где сгорел легковой автомобиль
Правоохранители оцепили в Новой Москве место, где сгорел легковой автомобиль, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2025
