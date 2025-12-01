Рейтинг@Mail.ru
Легковой автомобиль загорелся в Новой Москве - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 01.12.2025 (обновлено: 11:57 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/moskva-2058884480.html
Легковой автомобиль загорелся в Новой Москве
Легковой автомобиль загорелся в Новой Москве - РИА Новости, 01.12.2025
Легковой автомобиль загорелся в Новой Москве
Легковой автомобиль загорелся в Новой Москве, пожар уже потушен, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T11:38:00+03:00
2025-12-01T11:57:00+03:00
происшествия
москва
россия
радужный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058889015_10:0:675:374_1920x0_80_0_0_9228609231fd7b1707db45b674368b46.jpg
https://ria.ru/20250520/dtp-2018138462.html
москва
россия
радужный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058889015_135:0:634:374_1920x0_80_0_0_9144a1c4c9ebaa0d10e76569bbba46f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, радужный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, Радужный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Легковой автомобиль загорелся в Новой Москве

Автомобиль загорелся в Новой Москве, пострадавших нет

© Агентство "Москва"/TelegramЛегковой автомобиль загорелся в Новой Москве
Легковой автомобиль загорелся в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Агентство "Москва"/Telegram
Легковой автомобиль загорелся в Новой Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль загорелся в Новой Москве, пожар уже потушен, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
По данным ведомства, пожар произошел на улице Радужная у дома 10.
"По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходило загорание легкового автомобиля на площади 4 квадратных метров. Загорание ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в ведомстве.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, инцидент произошел в поселении Филимонковское, по предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
На трассе в Подмосковье загорелся McLaren
20 мая, 22:17
 
ПроисшествияМоскваРоссияРадужныйМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала