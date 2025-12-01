МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль загорелся в Новой Москве, пожар уже потушен, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

По данным ведомства, пожар произошел на улице Радужная у дома 10.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходило загорание легкового автомобиля на площади 4 квадратных метров. Загорание ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в ведомстве.