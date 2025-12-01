https://ria.ru/20251201/moskva-2058884480.html
Легковой автомобиль загорелся в Новой Москве
Легковой автомобиль загорелся в Новой Москве - РИА Новости, 01.12.2025
Легковой автомобиль загорелся в Новой Москве
Легковой автомобиль загорелся в Новой Москве, пожар уже потушен, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 01.12.2025
Легковой автомобиль загорелся в Новой Москве
Автомобиль загорелся в Новой Москве, пострадавших нет
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль загорелся в Новой Москве, пожар уже потушен, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
По данным ведомства, пожар произошел на улице Радужная
у дома 10.
"По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходило загорание легкового автомобиля на площади 4 квадратных метров. Загорание ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в ведомстве.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, инцидент произошел в поселении Филимонковское, по предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.