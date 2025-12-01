В центре Москвы установили восемь световых арок в преддверии Нового года

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили в центре столицы восемь световых арок, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаем украшать столицу к новогодним и рождественским праздникам. По всему городу традиционно устанавливаем световые декоративные конструкции, которые создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток. В центральной части города специалисты АО "ОЭК" смонтировали восемь световых арок. Они появились на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, на улице Кузнецкий мост, площади Революции, в Камергерском и Газетном переулках", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что ранее инсталляции прошли техническую модернизацию, благодаря которой появились новые возможности программирования световой и цветовой динамики, интенсивности освещения.
"Световые декорации напоминают фасады главных столичных театров. Например, самая большая арка на Тверской площади символизирует театр "Эрмитаж" с его узнаваемыми колоннами. Для ее подсветки используется 35 тысяч светодиодных модулей и светодиодная неоновая лента длиной почти 730 метров. Две симметричные 25-метровые арки в Газетном и Камергерском переулках напоминают МХТ имени Чехова. Световые арки на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере символизируют Российский академический молодежный театр, инсталляция на Манежной площади выполнена в виде фасада Малого театра", - добавил Бирюков.
По его словам, на Кузнецком мосту установлена арка в виде фасада с колоннадой Большого театра. Напротив Большого театра, над фонтаном Витали, разместили купол диаметром 17 метров, создатели которого вдохновились росписью потолка театра.
"Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние годы в Москве сформирован достаточный запас декоративных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции - многофункциональные, с возможностью многократного использования и изменения их вида.
