В центре Москвы установили восемь световых арок в преддверии Нового года

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили в центре столицы восемь световых арок, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Заммэра пояснил, что ранее инсталляции прошли техническую модернизацию, благодаря которой появились новые возможности программирования световой и цветовой динамики, интенсивности освещения.

"Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях", - уточнил Бирюков.