Москвичам рассказали о погоде в понедельник

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс трех градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать периферия антициклона с центром над юго-востоком европейской России . В такой ситуации в Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков. В утренние часы местами очаги туманов. Максимальная температура воздуха в Москве плюс один - плюс три градуса. По области от нуля до плюс четырех градусов", - рассказал Леус

Он отметил, что ветер будет дуть юго-восточный, скорость его от трех до восьми метров в секунду.