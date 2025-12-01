https://ria.ru/20251201/moskva-2058832689.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 01.12.2025
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс трех градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 01.12.2025
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс трех градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать периферия антициклона с центром над юго-востоком европейской России
. В такой ситуации в Москве
и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков. В утренние часы местами очаги туманов. Максимальная температура воздуха в Москве плюс один - плюс три градуса. По области от нуля до плюс четырех градусов", - рассказал Леус
.
Он отметил, что ветер будет дуть юго-восточный, скорость его от трех до восьми метров в секунду.
"Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров останутся выше нормы, они составят 753 миллиметра ртутного столба", - добавил синоптик.