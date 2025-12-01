Ноябрь в Москве стал третьим в списке самых теплых за всю историю

https://ria.ru/20251201/moskva-2058831558.html
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ноябрь в Москве стал третьим в списке самых теплых ноябрей за всю историю, средняя температура составила плюс 3,8 градуса, что на 4,3 градуса превысило климатическую норму, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Московский ноябрь стал третьим в списке самых теплых. Вот и ушел в историю ноябрь 2025 года. В Москве
он оказался очень тёплым - средняя температура воздуха составила плюс 3,8 градуса, что на 4,3 градуса превысило климатическую норму. С таким показателем ноябрь 2025 года занимает третью строчку в ранжированном списке самых теплых ноябрей за всю историю наблюдений за погодой в столице, уступив ноябрю 1996 году с температурой плюс 3,9 градуса и лидеру, ноябрю 2013 года с температурой плюс 4,0 градуса", - написал Леус
в своем Telegram-канале
.
Он отметил, что начавшийся декабрь продолжит теплые ноябрьские тенденции.
"Осадков в ноябре в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, выпало 74 миллиметра, это почти полторы месячных нормы (143%) - но это лишь пятое место в списке самых влажных даже только в XXI веке", - добавил синоптик.