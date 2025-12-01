Ноябрь в Москве стал третьим в списке самых теплых за всю историю

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ноябрь в Москве стал третьим в списке самых теплых ноябрей за всю историю, средняя температура составила плюс 3,8 градуса, что на 4,3 градуса превысило климатическую норму, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Осадков в ноябре в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, выпало 74 миллиметра, это почти полторы месячных нормы (143%) - но это лишь пятое место в списке самых влажных даже только в XXI веке", - добавил синоптик.