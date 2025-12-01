Рейтинг@Mail.ru
03:42 01.12.2025
Названы фразы мошенников, изображающих работников учебных заведений

МВД: мошенники требуют у студентов коды под предлогом недопуска к экзамену

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мошенники, притворяющиеся сотрудниками образовательных организаций, убеждают граждан передать коды авторизации под предлогом недопуска к экзамену или просьбы пройти тест на сайте, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
"Вот стандартные, наиболее часто используемые мошенниками для получения кода авторизации фразы: образовательные организации (якобы от их лица - ред.): "вы не прошли аттестацию и будете не допущены к экзамену, но можно пройти тест на нашем сайте", - сообщили в пресс-службе.
Также мошенники под видом работников образовательных организаций выманивают коды авторизации у детей, при этом чаще всего они сообщают, что у человека якобы появились проблемы с доступом к электронному дневнику и необходимо зарегистрироваться на каком-либо образовательном ресурсе.
Также аферисты под видом работников маркетплейсов и служб доставок могут убеждать граждан назвать код авторизации для "подтверждения личности". Такую же схему мошенники используют, притворяясь сотрудниками медицинских организаций.
Более того, злоумышленники могут выманивать коды доступа под предлогом смены домофона или получения заказного письма от почты России.
"Операторы сотовой связи (якобы от их лица - ред.): "заканчивается срок действия вашего номера – срочно подтвердите данные", "требуется продлить договор на особых условиях", "ваш номер будут заблокирован в течение часа", - назвали в ведомстве еще некоторые часто используемые фразы мошенников.
В МВД РФ призвали прекращать общение при выявлении одной из этих фраз, а также никому не называть коды из СМС и в случае получения подобных звонков прекратить разговор.
