Эксперт рассказал о попытках Кишинева вмешаться в выборы в ПМР

Голосование на парламентских выборах в Приднестровской Молдавской Республике на избирательном участке в Тирасполе

ТИРАСПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Власти Молдавии своими топорными методами старались вмешаться в прошедшие в Приднестровье выборы, заявил РИА Новости экс-глава МИД ПМР, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.

Тридцатого ноября состоялись выборы в Верховный Совет Приднестровья, а также в местные советы народных депутатов и избрание региональных глав администраций. Явка избирателей оказалась рекордно низкой, всего 26,01% от общего числа избирателей.

"Цели, которые преследовали в Кишиневе , своими весьма топорными попытками вмешательства в приднестровские выборы (надписи на заборах, звонки с угрозами членам избирательных комиссий) вполне конкретные – постараться понизить уровень легитимности Тирасполя в условиях, когда вероятность возобновления переговорного процесса весьма высока", - сказал Шорников.

По его мнению, устроить Тирасполю ловушку нелегитимности – это давняя мечта молдавских политиков. Режим президента Молдавии Майи Санду в этом смысле не придумал ничего нового. "Однако выборы в Приднестровье прошли в спокойной атмосфере, а явка избирателей демонстрирует полную поддержку приднестровцами собственной государственности. Республика получает дееспособный парламент и легитимные органы местной власти", - отметил собеседник агентства.

Он считает, что голосование приднестровцев за рубежом Молдавия бы заблокировала, поэтому нынешние 26% явки - это хороший результат. Собеседник агентства напомнил, что в самой Молдавии такая же проблема - страна на пороге демографической катастрофы, но жители Молдавии имели возможность голосовать за рубежом.