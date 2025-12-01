Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о попытках Кишинева вмешаться в выборы в ПМР - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/moldaviya-2058989524.html
Эксперт рассказал о попытках Кишинева вмешаться в выборы в ПМР
Эксперт рассказал о попытках Кишинева вмешаться в выборы в ПМР - РИА Новости, 01.12.2025
Эксперт рассказал о попытках Кишинева вмешаться в выборы в ПМР
Власти Молдавии своими топорными методами старались вмешаться в прошедшие в Приднестровье выборы, заявил РИА Новости экс-глава МИД ПМР, директор тираспольского... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T17:10:00+03:00
2025-12-01T17:10:00+03:00
в мире
молдавия
россия
кишинев
майя санду
парламентские выборы в молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058727179_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_14be37fcf477bd6ea67de954bd8f177a.jpg
https://ria.ru/20251126/moldaviya-2057847313.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058727179_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3dcf29b0466f7ff14e00b69f8a55793f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Майя Санду, Парламентские выборы в Молдавии
Эксперт рассказал о попытках Кишинева вмешаться в выборы в ПМР

Шорников: правительство Молдавии пыталось топорно вмешаться в выборы в ПМР

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГолосование на парламентских выборах в Приднестровской Молдавской Республике на избирательном участке в Тирасполе
Голосование на парламентских выборах в Приднестровской Молдавской Республике на избирательном участке в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Голосование на парламентских выборах в Приднестровской Молдавской Республике на избирательном участке в Тирасполе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Власти Молдавии своими топорными методами старались вмешаться в прошедшие в Приднестровье выборы, заявил РИА Новости экс-глава МИД ПМР, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
Тридцатого ноября состоялись выборы в Верховный Совет Приднестровья, а также в местные советы народных депутатов и избрание региональных глав администраций. Явка избирателей оказалась рекордно низкой, всего 26,01% от общего числа избирателей.
"Цели, которые преследовали в Кишиневе, своими весьма топорными попытками вмешательства в приднестровские выборы (надписи на заборах, звонки с угрозами членам избирательных комиссий) вполне конкретные – постараться понизить уровень легитимности Тирасполя в условиях, когда вероятность возобновления переговорного процесса весьма высока", - сказал Шорников.
По его мнению, устроить Тирасполю ловушку нелегитимности – это давняя мечта молдавских политиков. Режим президента Молдавии Майи Санду в этом смысле не придумал ничего нового. "Однако выборы в Приднестровье прошли в спокойной атмосфере, а явка избирателей демонстрирует полную поддержку приднестровцами собственной государственности. Республика получает дееспособный парламент и легитимные органы местной власти", - отметил собеседник агентства.
Он считает, что голосование приднестровцев за рубежом Молдавия бы заблокировала, поэтому нынешние 26% явки - это хороший результат. Собеседник агентства напомнил, что в самой Молдавии такая же проблема - страна на пороге демографической катастрофы, но жители Молдавии имели возможность голосовать за рубежом.
"Только за счет европейской диаспоры уровень явки на прошедших в сентябре парламентских выборах увеличился на 15%. Кроме того, молдавские выборы запомнились беспрецедентным уровнем фальсификаций. Мы вполне можем допустить, что общий объем вбросов добавил к молдавской явке еще 15%. Официальная явка в Молдавии составила 56%, путем несложных арифметических вычислений у нас получается, что реальная явка внутри Молдовы, с учетом внесенных в избирательные списки, но отсутствующих в стране граждан, оказывается вполне на уровне приднестровских 26%", - сказал эксперт.
Досрочное голосование на выборах депутатов в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Приднестровье обвинило молдавские спецслужбы в попытке срыва выборов
26 ноября, 22:04
 
В миреМолдавияРоссияКишиневМайя СандуПарламентские выборы в Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала