Молдавская оппозиция призвала Санду срочно созвать совет безопасности - РИА Новости, 01.12.2025
16:55 01.12.2025
Молдавская оппозиция призвала Санду срочно созвать совет безопасности
Молдавская оппозиция призвала Санду срочно созвать совет безопасности - РИА Новости, 01.12.2025
Молдавская оппозиция призвала Санду срочно созвать совет безопасности
Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ), возглавляемая экс-президентом Игорем Додоном, обратилась к главе республики Майе Санду с требованием... РИА Новости, 01.12.2025
Молдавская оппозиция призвала Санду срочно созвать совет безопасности

Партия Социалистов в Молдавии призвала Санду срочно созвать совет безопасности

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 1 дек – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ), возглавляемая экс-президентом Игорем Додоном, обратилась к главе республики Майе Санду с требованием немедленно созвать Высший совет безопасности (ВСБ) из-за обострения внутренних угроз, связанных с оборотом оружия и наркотиков, говорится заявлении политсилы.
Румынский телеканал Digi24 сообщал, что 20 ноября таможня Румынии задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Водитель, гражданин Молдавии, предъявил сопроводительные документы на груз. Позднее стало известно, что среди обнаруженного вооружения были ПЗРК. По результатам этой таможенной проверки в Молдавии возбуждено уголовное дело, трое подозреваемых были помещены под арест на 30 суток. Генпрокуратура Молдавии в минувшую среду сообщила, что оружие было ввезено в Молдавию с Украины.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
"В последнее время Молдавия сталкивается с серьёзными внутренними проблемами безопасности, включая незаконный оборот оружия и наркотиков, вызывает тревогу рост организованной преступности, другие виды преступлений и правонарушений. Если президент Санду предпочитает обойти молчанием все эти события, представляющие максимальный социальный риск, она должна хотя бы предоставить членам Высшего совета безопасности возможность представить гражданам обобщённую информацию", – говорится в заявлении ПСРМ.
Ранее с аналогичным обращением к Санду выступила Либерально-демократическая партия (ЛДПМ) Владимира Филата.
Высший совет безопасности при президенте Молдавии является консультативным органом, который рассматривает вопросы национальной безопасности и даёт рекомендации главе государства и другим органам власти. Оппозиция неоднократно обвиняла руководство страны в том, что оно "игнорирует" темы внутренней безопасности и угроз для граждан, на фоне резонансных сообщений о контрабанде оружия и наркотиков и дискуссий о борьбе с организованной преступностью.
Граждане Молдавии собрались у посольства Республики Молдавия в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Экс-премьер Молдавии заявил о риске раскола страны
Вчера, 11:05
 
