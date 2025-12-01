Молдавская оппозиция призвала Санду срочно созвать совет безопасности

Высший совет безопасности при президенте Молдавии является консультативным органом, который рассматривает вопросы национальной безопасности и даёт рекомендации главе государства и другим органам власти. Оппозиция неоднократно обвиняла руководство страны в том, что оно "игнорирует" темы внутренней безопасности и угроз для граждан, на фоне резонансных сообщений о контрабанде оружия и наркотиков и дискуссий о борьбе с организованной преступностью.