Молдавия разрушает экономику Приднестровья, заявил политолог

"Республика Молдова в одностороннем порядке, не согласовывая свои действия с Тирасполем , хотя обязаны это делать в рамках процесса урегулирования, принимает определенные решения, которые разрушают нашу экономику, тормозят наше социально-экономическое развитие, заставляют наших граждан, наш бизнес подстраиваться под правила, которые нам навязывают. Поэтому экономическая реинтеграция — это ползучее навязывание юрисдикции Республики Молдова", - сказал Широков в эфире телеканала " Первый Приднестровский ".

Эксперт обратил внимание на то, что заявления молдавских политиков о реинтеграции Приднестровья слышат в Евросоюзе. По его словам, Молдавия сейчас пытается так растянуть паузу в официальных переговорах с Приднестровьем.

"Подобный подход, он, скорее всего, ведет не к реинтеграции, а к возникновению нового конфликта, новых конфликтных точек в наших отношениях", - добавил Широков.

Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию приднестровским заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.