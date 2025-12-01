Рейтинг@Mail.ru
23:20 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/moldavija-2059056508.html
Молдавия разрушает экономику Приднестровья, заявил политолог
Молдавия разрушает экономику Приднестровья, заявил политолог - РИА Новости, 01.12.2025
Молдавия разрушает экономику Приднестровья, заявил политолог
Молдавия разрушает экономику Приднестровья и навязывает свою юрисдикцию Тирасполю, считает директор приднестровского бюро политических исследований "Медиатор"... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T23:20:00+03:00
2025-12-01T23:20:00+03:00
ТИРАСПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Молдавия разрушает экономику Приднестровья и навязывает свою юрисдикцию Тирасполю, считает директор приднестровского бюро политических исследований "Медиатор" Сергей Широков.
Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой осенью заявил, что власти республики пока не разработали план реинтеграции Приднестровья и рассчитывают в этом на помощь партнеров, прежде всего Евросоюза.
«

"Республика Молдова в одностороннем порядке, не согласовывая свои действия с Тирасполем, хотя обязаны это делать в рамках процесса урегулирования, принимает определенные решения, которые разрушают нашу экономику, тормозят наше социально-экономическое развитие, заставляют наших граждан, наш бизнес подстраиваться под правила, которые нам навязывают. Поэтому экономическая реинтеграция — это ползучее навязывание юрисдикции Республики Молдова", - сказал Широков в эфире телеканала "Первый Приднестровский".

Эксперт обратил внимание на то, что заявления молдавских политиков о реинтеграции Приднестровья слышат в Евросоюзе. По его словам, Молдавия сейчас пытается так растянуть паузу в официальных переговорах с Приднестровьем.
"Молдова пытается продемонстрировать Брюсселю то, что делается, это делается правильно. Давайте немножко еще подождём, и Приднестровье, как такой переспелый фрукт, упадет нам в руки. Поэтому давайте ничего не будем делать, оставим все как есть", - отметил Широков.
Эксперты считает заблуждением позицию Кишинева, который всячески избегает полноценных переговоров с Тирасполем. По его словам, это неправильная стратегия поведения и вектор политики.
«
"Подобный подход, он, скорее всего, ведет не к реинтеграции, а к возникновению нового конфликта, новых конфликтных точек в наших отношениях", - добавил Широков.
Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию приднестровским заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинёв и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
