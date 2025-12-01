Рейтинг@Mail.ru
01.12.2025

В Молдавии готовят депутатский запрос по аудиту продажи порта Джурджулешты
23:14 01.12.2025
В Молдавии готовят депутатский запрос по аудиту продажи порта Джурджулешты
Экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев заявил, что готовится депутатский запрос для проведения полного аудита... РИА Новости, 01.12.2025
в мире, молдавия, румыния, дунай (река), василий тарлев, европейский банк реконструкции и развития
В мире, Молдавия, Румыния, Дунай (река), Василий Тарлев, Европейский банк реконструкции и развития
© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
КИШИНЕВ, 1 дек - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев заявил, что готовится депутатский запрос для проведения полного аудита ситуации по продаже молдавского порта Джурджулешты Румынии.
В середине апреля Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в координации с правительством Молдавии запустил процесс продажи оператора порта Джурджулешты. Правительственный совет по экспертизе инвестиций, имеющих значение для государственной безопасности, 11 июля одобрил заявку румынской Администрации морских портов из Констанцы на предварительное одобрение инвестиций в порт Джурджулешты. Эта заявка предусматривает приобретение 100% уставного капитала Danube Logistics - частной компании, 100% которой принадлежит ЕБРР (генеральному инвестору и оператору Международного порта Джурджулешты). Восьмого ноября румынский министр транспорта Чиприан Щербан заявил, что Молдавия согласилась на предложение Румынии о приобретении Джурджулештского международного порта.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Молдавия согласилась продать Румынии Джурджулештский порт
8 ноября, 14:32
«

"Мы готовим депутатский запрос — сделать полный аудит: кто довёл порт до такого состояния, кому и зачем продали. И привлечь виновных к ответственности", - приводятся слова Тарлева в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.

Политик подчеркнул, что порт является не просто экономическим объектом, а морскими воротами страны, и это элемент государственной безопасности Молдавии.
"Джурджулештский порт должен быть молдавским национальным достоянием. И мы будем за это бороться", - подчеркнул он.
Джурджулешты – порт, расположенный в 134 километрах от Черного моря на берегах рек Прут и Дунай. Терминал был образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прута. В 2021 году ЕБРР выкупил 100% капитала компании Danube Logistics, которая управляла единственным в стране портом. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в Молдавию 1,4 миллиарда евро, став крупнейшим инвестором.
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Экс-премьер Молдавии прокомментировал продажу порта в Джурджулештах
11 ноября, 17:25
 
В мире, Молдавия, Румыния, Дунай (река), Василий Тарлев, Европейский банк реконструкции и развития
 
 
