Трамп примет глав ДР Конго и Руанды для подписания мирного соглашения
Трамп примет глав ДР Конго и Руанды для подписания мирного соглашения
Президент США Дональд Трамп в четверг примет президентов Руанды и Демократической Республики Конго (ДР Конго) Поля Кагаме и Феликса Чисекеди, которые подпишут... РИА Новости, 01.12.2025
Трамп примет глав ДР Конго и Руанды для подписания мирного соглашения
Трамп примет президентов Руанды Кагаме и ДРК Чисекеди, которые подпишут мир