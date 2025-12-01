В ООН обвинили Украину в использовании запрещенных противопехотных мин

ЖЕНЕВА, 1 дек – РИА Новости. Украина продолжает использовать запрещенные противопехотные мины, наращивает их запасы и, вероятно, производит самостоятельно, сообщил соавтор доклада об использовании противопехотных мин в 2025 году Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Иешуа Мозер-Пуангсуван.