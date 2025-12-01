Рейтинг@Mail.ru
В ООН обвинили Украину в использовании запрещенных противопехотных мин - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 01.12.2025 (обновлено: 13:54 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/miny-2058916260.html
В ООН обвинили Украину в использовании запрещенных противопехотных мин
В ООН обвинили Украину в использовании запрещенных противопехотных мин - РИА Новости, 01.12.2025
В ООН обвинили Украину в использовании запрещенных противопехотных мин
Украина продолжает использовать запрещенные противопехотные мины, наращивает их запасы и, вероятно, производит самостоятельно, сообщил соавтор доклада об... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T13:32:00+03:00
2025-12-01T13:54:00+03:00
в мире
украина
сша
женева (город)
владимир зеленский
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg
https://ria.ru/20250709/kiev-2028130708.html
украина
сша
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73721b5e704c078cb18aafbef4b5d1a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, женева (город), владимир зеленский, оон
В мире, Украина, США, Женева (город), Владимир Зеленский, ООН
В ООН обвинили Украину в использовании запрещенных противопехотных мин

UNIDIR обвинил Украину в использовании и возможном производстве запрещенных мин

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 1 дек – РИА Новости. Украина продолжает использовать запрещенные противопехотные мины, наращивает их запасы и, вероятно, производит самостоятельно, сообщил соавтор доклада об использовании противопехотных мин в 2025 году Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Иешуа Мозер-Пуангсуван.
"Ряд стран предприняли шаги, которые представляют конкретную угрозу нормам конвенции. Украина заявила, что она может приостановить действие соглашения о запрете противопехотных мин, применяя противопехотные мины и наращивая их запасы, поставленные из США и, вероятно, производя их самостоятельно", - заявил он на презентации доклада Landmine Monitor 2025 в Женеве.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны. В июле 2025 года Владимир Зеленский подписал указ о выходе из договора. После этого в ООН заявили, что встревожены решением Украины. Также о выходе из Оттавской конвенции сообщили страны Балтии, Польша, Финляндия.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
МИД прокомментировал выход Украины из конвенции по противопехотным минам
9 июля, 13:29
 
В миреУкраинаСШАЖенева (город)Владимир ЗеленскийООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала