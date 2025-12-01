Рейтинг@Mail.ru
В Минпромторге рассказали о финансировании льготного автокредитования
00:21 01.12.2025
В Минпромторге рассказали о финансировании льготного автокредитования
В Минпромторге рассказали о финансировании льготного автокредитования - РИА Новости, 01.12.2025
В Минпромторге рассказали о финансировании льготного автокредитования
Объем финансирования программ льготного лизинга и автокредитования на следующий год ожидается на уровне 50 миллиардов рублей, следует из слов главы Минпромторга РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T00:21:00+03:00
2025-12-01T00:21:00+03:00
россия
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В Минпромторге рассказали о финансировании льготного автокредитования

Алиханов: на льготный лизинг и автокредитование в 2026 году выделят 50 млрд руб

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Объем финансирования программ льготного лизинга и автокредитования на следующий год ожидается на уровне 50 миллиардов рублей, следует из слов главы Минпромторга РФ Антона Алиханова.
"Объем финансирования 2026 года – это 20 миллиардов пока на настоящий момент по льготному автокредитованию и 30 миллиардов рублей на льготный лизинг", - сказал министр.
Ранее замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов сообщал, что объем финансирования мер поддержки спроса на российские автомобили на ближайшую трехлетку ожидается на уровне 164 миллиардов рублей.
Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов, а также распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО.
В мае Минпромторг расширил ее подпрограммой "Семейный автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой в 10% могут семьи по всей России, имеющие двух и более детей.
Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%.
