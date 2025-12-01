https://ria.ru/20251201/ministr-2058911095.html
Министр обороны Швеции не смог правильно произнести фамилию Шмыгаля
Министр обороны Швеции не смог правильно произнести фамилию Шмыгаля
Министр обороны Швеции Пол Йонсон не смог правильно произнести фамилию своего украинского коллеги Дениса Шмыгаля, когда говорил о скорой встрече с ним. РИА Новости, 01.12.2025
Министр обороны Швеции по ошибке назвал Шмыгаля Шамалом