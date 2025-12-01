Рейтинг@Mail.ru
13:08 01.12.2025
Министр обороны Швеции не смог правильно произнести фамилию Шмыгаля
Министр обороны Швеции не смог правильно произнести фамилию Шмыгаля
в мире, швеция, брюссель, денис шмыгаль, евросоюз
В мире, Швеция, Брюссель, Денис Шмыгаль, Евросоюз
Министр обороны Швеции не смог правильно произнести фамилию Шмыгаля

Министр обороны Швеции Пол Йонсон
Министр обороны Швеции Пол Йонсон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр обороны Швеции Пол Йонсон. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Министр обороны Швеции Пол Йонсон не смог правильно произнести фамилию своего украинского коллеги Дениса Шмыгаля, когда говорил о скорой встрече с ним.
"Мы ведем очень тесный диалог с украинской стороной. Я также встречаюсь с Денисом Шамалом во время этой встречи", - сказал Йонсон журналистам по прибытии на встречу глав минобороны стран ЕС в Брюсселе.
Свою ошибку министр не заметил и продолжил речь.
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Бесстыжая выходка Шмыгаля в Брюсселе возмутила журналиста
16 октября, 01:11
 
