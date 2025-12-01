МИД Белоруссии назвал упавший в Гродно беспилотник провокацией

МИНСК, 1 дек – РИА Новости. Упавший в Гродно беспилотник предполагал пролет над Белоруссией, перелет в Польшу и возвращение в точку взлета в Литве, это провокация против Минска и Варшавы, заявили в пресс-службе белорусского МИД.