МИД Белоруссии назвал упавший в Гродно беспилотник провокацией
16:00 01.12.2025 (обновлено: 16:46 01.12.2025)
МИД Белоруссии назвал упавший в Гродно беспилотник провокацией
2025
МИД Белоруссии назвал упавший в Гродно беспилотник провокацией

МИД Белоруссии назвал упавший в Гродно БПЛА провокацией

Фрагмент дрона, упавшего в Гродно
Фрагмент дрона, упавшего в Гродно - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : МВД Беларуси/Telegram
Фрагмент дрона, упавшего в Гродно
МИНСК, 1 дек – РИА Новости. Упавший в Гродно беспилотник предполагал пролет над Белоруссией, перелет в Польшу и возвращение в точку взлета в Литве, это провокация против Минска и Варшавы, заявили в пресс-службе белорусского МИД.
Ранее в пресс-службе сообщили, что в МИД был вызван временный поверенный в делах Литвы в Минске Эрикас Вилканецас, ему был заявлен протест в связи с нарушением госграницы Белоруссии беспилотным летательным аппаратом самолетного типа, осуществленным с территории Литвы 30 ноября 2025 года. Беспилотник незаконно вторгся в воздушное пространство из Литвы и упал в черте белорусского города Гродно.
Дрон, упавший в Гродно - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Белоруссия потребовала от Литвы тщательного расследования после ЧП с БПЛА
Вчера, 15:49
Вчера, 15:49
"Проведенный анализ обломков, включая содержащиеся на флэш-накопителях видеозапись и навигационные данные, свидетельствует, что маршрут БПЛА западноевропейского производства предполагал пролет над территорией Беларуси, перелет в Польшу и возвращение по тому же маршруту в точку взлета на территории Литвы. Расцениваем эти действия как преднамеренную провокацию не только в отношении Республики Беларусь, но и Республики Польша", - говорится в сообщении пресс-службы.
Подчеркивается, что "подобные действия представляют собой угрозу безопасности Республики Беларусь и являются прямым нарушением норм международного права, включая Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации".
Президентский дворец в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Литва обратилась к ЕК с требованием в отношении Белоруссии
30 ноября, 17:14
30 ноября, 17:14
 
