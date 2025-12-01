МИД прокомментировал заявление НАТО о возможном нанесении ударов по России

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Заявления НАТО о возможном нанесении ударов по России — это попытка подорвать усилия по урегулированию на Украине, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Видим целенаправленную попытку подрыва усилий по выходу из украинского кризиса. <...> Свои истинные цели и намерения НАТО давно уже не скрывает. При этом у руководства блока хватает совести, чтобы обвинять Россию в "воинственной ядерной риторике", запугивании, пресловутых гибридных атаках без каких-либо доказательств нашей причастности", — отметила дипломат, чьи слова приводятся на сайте МИД.
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью газете Financial Times заявил, что в НАТО допускают нанесение "упреждающего удара" по России. По его утверждению, это можно было бы считать "оборонным действием".
Высказывания Каво Драгоне подводят жирную черту под мифом о "сугубо оборонительном" характере альянса и только разжигают конфронтацию из-за раскручиваемой антироссийской истерии. Москва рассматривает их как крайне безответственный шаг, показывающий готовность НАТО продолжать движение к эскалации, подчеркнула Захарова.
"Скоро умрет": в НАТО рассказали о борьбе с Россией
28 ноября, 00:56
"Люди, делающие подобного рода заявления, должны осознавать вытекающие из этого риски и возможные последствия, в том числе для самих членов альянса", — добавила она.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии со стороны Москвы.
Так, в конце ноября организация провела учения в Средиземноморье и у побережья Италии. По данным телеканала CBS News, во время маневров были смоделированы события в случае конфликта с Россией. Как заявил главнокомандующий силами альянса в Европе Алексус Гринкевич, к 2027 году члены блока должны быть готовы вести боевые действия одновременно с Москвой и Пекином.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Чтобы спасти ЕС и НАТО, Россия должна дать Украине победить
30 ноября, 08:00