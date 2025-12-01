Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал заявление НАТО о возможном нанесении ударов по России - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 01.12.2025 (обновлено: 17:24 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/mid-2058932423.html
МИД прокомментировал заявление НАТО о возможном нанесении ударов по России
МИД прокомментировал заявление НАТО о возможном нанесении ударов по России - РИА Новости, 01.12.2025
МИД прокомментировал заявление НАТО о возможном нанесении ударов по России
Заявления НАТО о возможном нанесении ударов по России — это попытка подорвать усилия по урегулированию на Украине, считает официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T14:24:00+03:00
2025-12-01T17:24:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
нато
владимир путин
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20251128/nato-2058218318.html
https://ria.ru/20251130/rossiya-2058667010.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мария захарова, нато, владимир путин, украина
В мире, Россия, Мария Захарова, НАТО, Владимир Путин, Украина
МИД прокомментировал заявление НАТО о возможном нанесении ударов по России

МИД: заявления об ударах НАТО по РФ подрывают усилия по урегулированию

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Заявления НАТО о возможном нанесении ударов по России — это попытка подорвать усилия по урегулированию на Украине, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Видим целенаправленную попытку подрыва усилий по выходу из украинского кризиса. <...> Свои истинные цели и намерения НАТО давно уже не скрывает. При этом у руководства блока хватает совести, чтобы обвинять Россию в "воинственной ядерной риторике", запугивании, пресловутых гибридных атаках без каких-либо доказательств нашей причастности", — отметила дипломат, чьи слова приводятся на сайте МИД.

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью газете Financial Times заявил, что в НАТО допускают нанесение "упреждающего удара" по России. По его утверждению, это можно было бы считать "оборонным действием".

Высказывания Каво Драгоне подводят жирную черту под мифом о "сугубо оборонительном" характере альянса и только разжигают конфронтацию из-за раскручиваемой антироссийской истерии. Москва рассматривает их как крайне безответственный шаг, показывающий готовность НАТО продолжать движение к эскалации, подчеркнула Захарова.
Учения НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Скоро умрет": в НАТО рассказали о борьбе с Россией
28 ноября, 00:56
"Люди, делающие подобного рода заявления, должны осознавать вытекающие из этого риски и возможные последствия, в том числе для самих членов альянса", — добавила она.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии со стороны Москвы.
Так, в конце ноября организация провела учения в Средиземноморье и у побережья Италии. По данным телеканала CBS News, во время маневров были смоделированы события в случае конфликта с Россией. Как заявил главнокомандующий силами альянса в Европе Алексус Гринкевич, к 2027 году члены блока должны быть готовы вести боевые действия одновременно с Москвой и Пекином.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Чтобы спасти ЕС и НАТО, Россия должна дать Украине победить
30 ноября, 08:00
 
В миреРоссияМария ЗахароваНАТОВладимир ПутинУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала