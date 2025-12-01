МИД прокомментировал заявление НАТО о возможном нанесении ударов по России

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Заявления НАТО о возможном нанесении ударов по России — это попытка подорвать усилия по урегулированию на Украине, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Видим целенаправленную попытку подрыва усилий по выходу из украинского кризиса. <...> Свои истинные цели и намерения НАТО давно уже не скрывает. При этом у руководства блока хватает совести, чтобы обвинять Россию в "воинственной ядерной риторике", запугивании, пресловутых гибридных атаках без каких-либо доказательств нашей причастности", — отметила дипломат, чьи слова приводятся на сайте МИД.

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью газете Financial Times заявил, что в НАТО допускают нанесение "упреждающего удара" по России. По его утверждению, это можно было бы считать "оборонным действием".

Высказывания Каво Драгоне подводят жирную черту под мифом о "сугубо оборонительном" характере альянса и только разжигают конфронтацию из-за раскручиваемой антироссийской истерии. Москва рассматривает их как крайне безответственный шаг, показывающий готовность НАТО продолжать движение к эскалации, подчеркнула Захарова.

"Люди, делающие подобного рода заявления, должны осознавать вытекающие из этого риски и возможные последствия, в том числе для самих членов альянса", — добавила она.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии со стороны Москвы.

Так, в конце ноября организация провела учения в Средиземноморье и у побережья Италии. По данным телеканала CBS News, во время маневров были смоделированы события в случае конфликта с Россией. Как заявил главнокомандующий силами альянса в Европе Алексус Гринкевич, к 2027 году члены блока должны быть готовы вести боевые действия одновременно с Москвой и Пекином.