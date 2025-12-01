https://ria.ru/20251201/mid-2058931565.html
МИД усомнился в оборонительном характере НАТО
МИД усомнился в оборонительном характере НАТО - РИА Новости, 01.12.2025
МИД усомнился в оборонительном характере НАТО
Заявления в НАТО о возможных "упреждающих ударах" по РФ подводят жирную черту под мифом о "сугубо оборонительном" характере альянса, заявила официальный... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T14:21:00+03:00
2025-12-01T14:21:00+03:00
2025-12-01T14:44:00+03:00
в мире
россия
брюссель
мария захарова
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_3e90c2de3c49116874668448cccc68b2.jpg
https://ria.ru/20251114/rossiya-2055013796.html
россия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bbcbfd3014ca2b7a23ce217386b8efa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, брюссель, мария захарова, нато
В мире, Россия, Брюссель, Мария Захарова, НАТО
МИД усомнился в оборонительном характере НАТО
МИД: заявления об упреждающих ударах разрушают миф об оборонительной сути НАТО
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Заявления в НАТО о возможных "упреждающих ударах" по РФ подводят жирную черту под мифом о "сугубо оборонительном" характере альянса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В Брюсселе
любят повторять мантру о "сугубо оборонительном" характере альянса. Саморазоблачительные откровения (председателя военного комитета НАТО
Джузеппе - ред.) Каво Драгоне об "упреждающих ударах" подводят жирную черту под этой мифологией", - сказано в заявлении
на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Как отметила Захарова
, подобные заявления серьезно разжигают уже имеющуюся конфронтацию между РФ
и странами НАТО на фоне продвигаемой в альянсе антироссийской истерии.
"На фоне раскручиваемой альянсом антироссийской истерии, нагнетания ужаса перед "неминуемым нападением" России на страны-члены блока подобные заявления не просто подливают масла в огонь, а серьезно разжигают уже имеющуюся конфронтацию", - подчеркнула она.
Ранее председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил о возможности рассмотреть нанесение упреждающего удара на фоне якобы действий РФ против альянса.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности самой НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва
не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе
. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.