МИД усомнился в оборонительном характере НАТО

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Заявления в НАТО о возможных "упреждающих ударах" по РФ подводят жирную черту под мифом о "сугубо оборонительном" характере альянса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На фоне раскручиваемой альянсом антироссийской истерии, нагнетания ужаса перед "неминуемым нападением" России на страны-члены блока подобные заявления не просто подливают масла в огонь, а серьезно разжигают уже имеющуюся конфронтацию", - подчеркнула она.