14:21 01.12.2025 (обновлено: 14:44 01.12.2025)
МИД усомнился в оборонительном характере НАТО
в мире, россия, брюссель, мария захарова, нато
В мире, Россия, Брюссель, Мария Захарова, НАТО
© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Заявления в НАТО о возможных "упреждающих ударах" по РФ подводят жирную черту под мифом о "сугубо оборонительном" характере альянса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Брюсселе любят повторять мантру о "сугубо оборонительном" характере альянса. Саморазоблачительные откровения (председателя военного комитета НАТО Джузеппе - ред.) Каво Драгоне об "упреждающих ударах" подводят жирную черту под этой мифологией", - сказано в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Как отметила Захарова, подобные заявления серьезно разжигают уже имеющуюся конфронтацию между РФ и странами НАТО на фоне продвигаемой в альянсе антироссийской истерии.
"На фоне раскручиваемой альянсом антироссийской истерии, нагнетания ужаса перед "неминуемым нападением" России на страны-члены блока подобные заявления не просто подливают масла в огонь, а серьезно разжигают уже имеющуюся конфронтацию", - подчеркнула она.
Ранее председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил о возможности рассмотреть нанесение упреждающего удара на фоне якобы действий РФ против альянса.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности самой НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Захарова оценила возможность нападения НАТО на Россию
14 ноября, 15:45
 
В миреРоссияБрюссельМария ЗахароваНАТО
 
 
