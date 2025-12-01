Метод "избирательной селекции" применяется в Молдавии, считает экс-премьер

КИШИНЁВ, 1 дек - РИА Новости. Методы политического вмешательства, которые год назад использовались на президентских выборах в Румынии, применялись и в Молдавии, заявил РИА Новости экс-премьер республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.
На выборах президента Румынии 2024 года в первом туре лидировал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску. Однако Конституционный суд аннулировал результаты голосования, сославшись на нарушения. Во второй тур Джеорджеску не допустили. После устранения независимого кандидата протестные голоса перешли к лидеру партии AUR Джеордже Симиону, однако на фоне консолидации проевропейских партий и использования административного ресурса победу одержал мэр Бухареста Никушор Дан.
"И в Молдавии мы наблюдаем то же самое. Речь идёт о "селекции" участников выборов и влиянии зарубежных структур. И в Румынии, и в Молдавии воздействие на политические процессы происходит под патронажем организаций, связанных с фондом Джорджа Сороса", - сказал Филат.
По словам политика, связь этих механизмов проявляется и в персональных назначениях на госдолжность. "(Президент Молдавии Майя) Санду поддерживает румынскую партию USR (Союз спасения Румынии – ред.). Это видно по конкретным действиям: в Румынии структуры USR контролируют финансовые и юридические институты. Те же структуры поддерживают и ПДС Санду здесь, в Молдавии. В частности, нацбанк республики возглавила представительница USR. И USR, и ПДС опираются на одни и те же структуры, связанные с фондом Сороса. Почерк одинаковый - и в Бухаресте, и в Кишинёве", - заявил Филат.
Он отметил, что политическая модель "допуска по списку" применяется и в Молдавии. "И у нас допускают к выборам только тех, кого желают. Люди выбирают не из всех, а из заранее сформированного списка. Это и есть управляемые выборы", - подчеркнул экс-премьер. Филат отметил, что аналогичные механизмы вмешательства проявились и на парламентских выборах в Молдавии, а также в ходе референдума "за евроинтеграцию", который использовался в прошлом году как элемент президентской кампании Санду. "На выборах ПДС проиграла в стране, но взяла большинство за счёт диаспоры. То же самое мы видели и на референдуме: в Молдавии результат был "против", но за рубежом — "за", и именно это перевернуло итог. Возникает вопрос: это выбор граждан Молдовы или людей, которые много лет живут за границей и не чувствуют последствий правления ПДС?" - сказал он.
По словам политика, подобная схема создаёт широкие возможности для манипуляций. "Мы не можем быть уверены, что все голоса диаспоры - это голоса реальных людей, а не инструмент влияния. Закон изменили за месяц до выборов, ЦИК полностью под контролем ПДС. Всё это вызывает обоснованные сомнения в прозрачности подсчёта", -отметил Филат. Экс-премьер связал ситуацию в Румынии и Молдавии с ростом социального раздражения. "Люди чувствуют, что их выбор подменяют. И когда решения принимаются где-то там - в Вашингтоне или Брюсселе - недовольство растёт. Это естественная реакция общества", - заключил Филат.
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны.
В ходе избирательной кампании оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.