Метод "избирательной селекции" применяется в Молдавии, считает экс-премьер

По словам политика, связь этих механизмов проявляется и в персональных назначениях на госдолжность. "(Президент Молдавии Майя) Санду поддерживает румынскую партию USR (Союз спасения Румынии – ред.). Это видно по конкретным действиям: в Румынии структуры USR контролируют финансовые и юридические институты. Те же структуры поддерживают и ПДС Санду здесь, в Молдавии. В частности, нацбанк республики возглавила представительница USR. И USR, и ПДС опираются на одни и те же структуры, связанные с фондом Сороса. Почерк одинаковый - и в Бухаресте, и в Кишинёве", - заявил Филат.

Он отметил, что политическая модель "допуска по списку" применяется и в Молдавии. "И у нас допускают к выборам только тех, кого желают. Люди выбирают не из всех, а из заранее сформированного списка. Это и есть управляемые выборы", - подчеркнул экс-премьер. Филат отметил, что аналогичные механизмы вмешательства проявились и на парламентских выборах в Молдавии, а также в ходе референдума "за евроинтеграцию", который использовался в прошлом году как элемент президентской кампании Санду. "На выборах ПДС проиграла в стране, но взяла большинство за счёт диаспоры. То же самое мы видели и на референдуме: в Молдавии результат был "против", но за рубежом — "за", и именно это перевернуло итог. Возникает вопрос: это выбор граждан Молдовы или людей, которые много лет живут за границей и не чувствуют последствий правления ПДС?" - сказал он.