Меры для развития региона разработаны в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 1 дек – РИА Новости. Власти Белгородской области разработали комплексные меры для развития ключевых социально-экономических показателей региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Наша задача — не только снизить негативные прогнозные тренды, но и продолжить развитие экономики Белгородской области", - сказал Гладков на оперативном совещании в правительстве региона, посвященном разработке комплексных мер, направленных на стабилизацию и развитие ключевых социально-экономических показателей региона.

По слова Гладкова, план мероприятий направлен на системное противодействие негативным трендам и создание условий для устойчивого развития Белгородской области. Так, для снижения темпов падения среднегодовой численности населения планируется продолжение реализации региональной программы по повышению рождаемости. Ожидается, что эта мера позволит сохранить число родивших в 2026-2028 годах на уровне текущего года.

Как сообщили в правительстве области, для прироста населения и снижения смертности планируется сократить количество абортов, проводить массовые осмотры для сохранения репродуктивного здоровья, повышать доступность ЭКО, увеличить выездную работу мобильных бригад, предусмотрен и ряд других мер.

Кроме того, предполагается вовлечение несовершеннолетних молодых людей в трудовую деятельность, поддержка трудовой активности через наставничество, улучшение условий труда, переобучение предпенсионеров и пенсионеров, внедрение регионального корпоративного демографического стандарта и развитие социального партнерства позволят увеличить численность занятых людей в экономике.

Еще одна задача — увеличение объема производства продукции сельского хозяйства. Среди ключевых мер — возмещение ущерба пострадавшим предприятиям АПК, возобновление хозяйственной деятельности приостановивших работу производственных площадок, а также поддержка льготных инвестиционных кредитов для восстановления работы пострадавших сельхозпроизводителей и привлечение средств федерального бюджета на компенсацию ущерба.

Также в плане — увеличение ввода жилья. Глава региона отметил необходимость повышения показателей по реализация земельных участков для индивидуального жилищного строительства и объему площадей, вовлеченных в градостроительную деятельность.