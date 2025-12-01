Хоценко: в Омской области сохранят жилищные субсидии для молодых семей

ОМСК, 1 дек - РИА Новости. Меры поддержки для улучшения жилищных условий молодых семей продолжат действовать в 2026 году по инициативе губернатора Омской области Виталия Хоценко, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.

Государственная программа позволяет направлять субсидию на покупку или строительство жилья, а также на оплату первоначального взноса по ипотеке. Участниками программы по улучшению жилищных условий в 2025 году стали 63 семьи. Они получили социальную выплату в размере до 35% от стоимости жилья. Квартиры в Омске и муниципальных районах уже приобрели 52 семьи.

"По инициативе губернатора Виталия Хоценко в регионе и на следующий год будет сохранена мера поддержки, благодаря которой десятки семей улучшают свои жилищные условия. Подали заявки уже 49 семей из муниципальных районов — это подтверждает высокий спрос на программу и ее социальную эффективность", – сообщили в пресс-службе.