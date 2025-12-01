Мэра во Франции осудили за шантаж интимными видео, сообщает AFP

ПАРИЖ, 1 дек – РИА Новости. Суд Лиона признал мэра города Сент-Этьен Гаэля Пердрио виновным по делу о шантаже с использованием секс-видео и приговорил его к пяти годам лишения свободы, передает агентство Франс Пресс.

Суд над исключенным из партии "Республиканцы" Пердрио начался в сентябре этого года после того, как в 2022 году ему были предъявлены обвинения. Предполагалось, что мэр организовал скрытую съемку своего заместителя Жиля Артига, а затем шантажировал его полученным видео, требуя политической лояльности и уступок на выборах.

"Гаэль Пердрио был приговорен к пяти годам лишения свободы, из которых четыре без права на условное освобождение. Суд вынес постановление о взятии под стражу с отсрочкой исполнения.., а также запрет на избрание в следующие пять лет, который вступает в силу безотлагательно, вынуждая мэра незамедлительно покинуть свой пост", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что обвинение запрашивало три года без права на досрочное освобождение, председатель суда Брижит Верне, учитывая высокие требования к представителям власти, признала мэра "полностью виновным" в шантаже, преступном сговоре и растрате государственных средств и вынесла более строгий приговор.

Сам Пердрио настаивает на своей невиновности, называя приговор "немыслимым".

Вместе с Пердрио перед судом предстали его сообщники. Бывший глава администрации мэра Пьер Готтьери, который знал об организации съемки и шантаже, и установивший камеру заместитель мэра по вопросам образования Сами Кефи-Жером получили каждый по четыре года лишения свободы, два из которых условно.