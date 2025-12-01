https://ria.ru/20251201/mer-2058928960.html
В МЭР спрогнозировали рост числа китайских туристов после отмены виз
В МЭР спрогнозировали рост числа китайских туристов после отмены виз - РИА Новости, 01.12.2025
В МЭР спрогнозировали рост числа китайских туристов после отмены виз
Минэкономразвития РФ ожидает, что с учетом отмены виз Россию уже в следующем году посетит более 2 миллионов китайских туристов, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T14:13:00+03:00
2025-12-01T14:13:00+03:00
2025-12-01T14:47:00+03:00
туризм
россия
китай
никита кондратьев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132432/00/1324320042_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_aabd178ae80a366ceafeaa83d93f7887.jpg
https://ria.ru/20251201/turpotok-2058884154.html
https://ria.ru/20251201/ator-2058871448.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132432/00/1324320042_65:0:2288:1667_1920x0_80_0_0_73c9a8ed60d9de0edeea9b84f149aa1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Россия, Китай, Никита Кондратьев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В МЭР спрогнозировали рост числа китайских туристов после отмены виз
В МЭР ожидают, что в 2026 году Россию посетит более 2 млн китайских туристов
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минэкономразвития РФ ожидает, что с учетом отмены виз Россию уже в следующем году посетит более 2 миллионов китайских туристов, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин
подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР
смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
Он напомнил, что на сегодняшний день Китай является лидером среди стран дальнего зарубежья по количеству турпоездок в Россию.
«
"В 2024 году Россию посетило 1,3 миллиона туристов из Китая, из них 300 тысяч по электронной визе и 1 миллион - в рамках механизма безвизовых групповых туров. Ожидаем, что с учетом отмены виз Россию уже в следующем году посетит более 2 миллионов китайских туристов", - сказал Кондратьев
.
Кондратьев
напомнил, что в отношении китайских туристов стоит задача увеличить турпоток до 5,5 миллиона поездок к 2030 году.
"Для этого совместно с регионами составлены и продвигаются новые турпродукты для китайских туристов, реализуются планы по улучшению транспортной доступности и строительству новых объектов туристической инфраструктуры в рамках Нацпроекта "Туризм и гостеприимство", - подчеркнул он.