В МЭР спрогнозировали рост числа китайских туристов после отмены виз
Туризм
Туризм
 
14:13 01.12.2025 (обновлено: 14:47 01.12.2025)
В МЭР спрогнозировали рост числа китайских туристов после отмены виз
В МЭР спрогнозировали рост числа китайских туристов после отмены виз - РИА Новости, 01.12.2025
В МЭР спрогнозировали рост числа китайских туристов после отмены виз
Минэкономразвития РФ ожидает, что с учетом отмены виз Россию уже в следующем году посетит более 2 миллионов китайских туристов, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 01.12.2025
туризм
россия
китай
никита кондратьев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
китай
россия, китай, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Россия, Китай, Никита Кондратьев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В МЭР спрогнозировали рост числа китайских туристов после отмены виз

В МЭР ожидают, что в 2026 году Россию посетит более 2 млн китайских туристов

© Fotolia / NicoElNinoТуристы в аэропорту
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Fotolia / NicoElNino
Туристы в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минэкономразвития РФ ожидает, что с учетом отмены виз Россию уже в следующем году посетит более 2 миллионов китайских туристов, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
Он напомнил, что на сегодняшний день Китай является лидером среди стран дальнего зарубежья по количеству турпоездок в Россию.
«
"В 2024 году Россию посетило 1,3 миллиона туристов из Китая, из них 300 тысяч по электронной визе и 1 миллион - в рамках механизма безвизовых групповых туров. Ожидаем, что с учетом отмены виз Россию уже в следующем году посетит более 2 миллионов китайских туристов", - сказал Кондратьев.
Кондратьев напомнил, что в отношении китайских туристов стоит задача увеличить турпоток до 5,5 миллиона поездок к 2030 году.
"Для этого совместно с регионами составлены и продвигаются новые турпродукты для китайских туристов, реализуются планы по улучшению транспортной доступности и строительству новых объектов туристической инфраструктуры в рамках Нацпроекта "Туризм и гостеприимство", - подчеркнул он.
ТуризмРоссияКитайНикита КондратьевМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
