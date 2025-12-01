https://ria.ru/20251201/medvedev-2058942260.html
Медведев рассказал о работе волонтеров в Курской области
Медведев рассказал о работе волонтеров в Курской области - РИА Новости, 01.12.2025
Медведев рассказал о работе волонтеров в Курской области
Оказывающие помощь в Курской области волонтеры работают на победу, заявил председатель партии “Единая Россия” Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T14:57:00+03:00
2025-12-01T14:57:00+03:00
2025-12-01T16:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
курская область
дмитрий медведев
единая россия
курская область
общество, курская область, дмитрий медведев, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Курская область, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев рассказал о работе волонтеров в Курской области
Медведев: волонтеры в Курской области работают на победу