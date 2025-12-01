Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал о работе волонтеров в Курской области - РИА Новости, 01.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 01.12.2025 (обновлено: 16:29 01.12.2025)
Медведев рассказал о работе волонтеров в Курской области
Медведев рассказал о работе волонтеров в Курской области - РИА Новости, 01.12.2025
Медведев рассказал о работе волонтеров в Курской области
Оказывающие помощь в Курской области волонтеры работают на победу, заявил председатель партии “Единая Россия” Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T14:57:00+03:00
2025-12-01T16:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
курская область
дмитрий медведев
единая россия
курская область
общество, курская область, дмитрий медведев, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Курская область, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев рассказал о работе волонтеров в Курской области

Медведев: волонтеры в Курской области работают на победу

Председатель политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции прием граждан. 1 декабря 2025
Председатель политической партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции прием граждан. 1 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции прием граждан. 1 декабря 2025
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Оказывающие помощь в Курской области волонтеры работают на победу, заявил председатель партии “Единая Россия” Дмитрий Медведев.
“Все они помогают восстанавливать Курскую землю, и в конечном счете все они работают на победу”, - сказал Медведев во время приема граждан.
Он рассказал, что недавно побывал на Курской земле и пообщался с местными волонтерами - участниками специальной военной операции. Медведев отметил их энергичность и одухотворенность работой, которую они ведут.
Председатель Всероссийской политической партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
 
