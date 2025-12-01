Рейтинг@Mail.ru
12:13 01.12.2025
Медведчук назвал уход Ермака этапом уничтожения вертикали власти на Украине
В мире, Украина, Россия, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Оппозиционная платформа - За жизнь, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Медведчук назвал уход Ермака этапом уничтожения вертикали власти на Украине

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Увольнение Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского является этапом уничтожения нелегитимной вертикали власти на Украине, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Отставка Ермака - этап уничтожения сложившейся в Украине нелегитимной вертикали власти, который был запущен еще в прошлом году и для которого у Зеленского не нашлось противоядия", - говорится в заявлении Медведчука.
Экс-глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Ермак перед отставкой устроил Зеленскому истерику, пишут СМИ
Вчера, 10:58
По словам Медведчука, Зеленский с Ермаком наивно думали, что если они пойдут против России, то коллективный Запад не отберет у них власть и простит любые преступления.
"Расчет был абсолютно примитивен: как только коллективному Западу станет выгоден мир и нормализация отношений с Россией, их сметут из власти, и процесс этот уже запущен", - отмечает Медведчук.
Он также отметил, что увольнение и исключение из переговорного процесса Ермака, который является главным идеологом конфликта с Россией, должен дать толчок развитию диалога по урегулированию.
По словам Медведчука, Ермак уже показал, что он бездарный, никчемный переговорщик и некомпетентный чиновник, при этом на деле доказав, что он "талантливый коррупционер" и "способный манипулятор". "А поскольку Зеленский ничем, кроме коррупции и циничной ложью украинскому народу, не занимается, то без Ермака ему будет очень тяжело", - добавил он.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство "Укринформ" со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Европа включила "антикриз": Ермак держал Зеленского под гипнозом
Вчера, 08:00
 
