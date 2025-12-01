Медведчук назвал уход Ермака этапом уничтожения вертикали власти на Украине

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Увольнение Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского является этапом уничтожения нелегитимной вертикали власти на Украине, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

Медведчука "Отставка Ермака - этап уничтожения сложившейся в Украине нелегитимной вертикали власти, который был запущен еще в прошлом году и для которого у Зеленского не нашлось противоядия", - говорится в заявлении

По словам Медведчука, Зеленский с Ермаком наивно думали, что если они пойдут против России , то коллективный Запад не отберет у них власть и простит любые преступления.

"Расчет был абсолютно примитивен: как только коллективному Западу станет выгоден мир и нормализация отношений с Россией, их сметут из власти, и процесс этот уже запущен", - отмечает Медведчук.

Он также отметил, что увольнение и исключение из переговорного процесса Ермака, который является главным идеологом конфликта с Россией, должен дать толчок развитию диалога по урегулированию.