Маск рассказал, что помогло бы разрешить долговой кризис в США

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что разрешить долговой кризис США могут только искусственный интеллект (ИИ) и роботизация.
"Я думаю, это (искусственный интеллект и роботизация - ред.) - единственное, что решит долговой кризис США
. Потому что сейчас долг США безумно высок, а процентные платежи по долгу превышают размеры оборонного бюджета", - сказал Маск
в подкасте индийского предпринимателя Нихила Камата.
Он добавил, что при широком применении искусственного интеллекта и повсеместной роботизации наступит дефляция из-за разницы между количеством товаров и услуг и денежной массой.
Компания xAI, во главе которой стоит Маск, занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
Госдолг США по состоянию на 11 августа впервые в истории превысил 37 триллионов долларов, отчитался ранее минфин страны.
Перманентный рост государственного долга - это типичная для США ситуация. Страна уже более 20 лет живет в ситуации бюджетного дефицита и заимствует деньги как внутри страны, так и за рубежом. После Второй мировой войны потолок госдолга поднимали более 100 раз. Дополнительные заемные средства позволяют американской экономике держаться на плаву в условиях глобальной перестройки внешнеторговой политики.