Маск рассказал, что помогло бы разрешить долговой кризис в США

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что разрешить долговой кризис США могут только искусственный интеллект (ИИ) и роботизация.

"Я думаю, это (искусственный интеллект и роботизация - ред.) - единственное, что решит долговой кризис США . Потому что сейчас долг США безумно высок, а процентные платежи по долгу превышают размеры оборонного бюджета", - сказал Маск в подкасте индийского предпринимателя Нихила Камата.

Он добавил, что при широком применении искусственного интеллекта и повсеместной роботизации наступит дефляция из-за разницы между количеством товаров и услуг и денежной массой.

Компания xAI, во главе которой стоит Маск, занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.

Госдолг США по состоянию на 11 августа впервые в истории превысил 37 триллионов долларов, отчитался ранее минфин страны.