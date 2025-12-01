Говорить о колонизации Марса преждевременно, заявил космонавт

Кроме того, необходимо решить вопрос о скорости полета к Марсу, который сейчас, по расчетам, составляет около двух лет. "Пока не будут созданы космические корабли, которые будут долетать до Марса и обратно за 3-5 месяцев, нам там делать нечего. А за 15 лет мы таких кораблей не создадим", - отметил Юрчихин.