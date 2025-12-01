Рейтинг@Mail.ru
Говорить о колонизации Марса преждевременно, заявил космонавт - РИА Новости, 01.12.2025
Наука
Наука
 
02:22 01.12.2025
Говорить о колонизации Марса преждевременно, заявил космонавт
Говорить о колонизации Марса преждевременно, заявил космонавт - РИА Новости, 01.12.2025
Говорить о колонизации Марса преждевременно, заявил космонавт
Говорить о колонизации Марса преждевременно, человеку сейчас там не место, сообщил РИА Новости Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин.
марс, земля, россия, федор юрчихин, илон маск
Наука, Марс, Земля, Россия, Федор Юрчихин, Илон Маск
Говорить о колонизации Марса преждевременно, заявил космонавт

Космонавт Юрчихин: говорить о колонизации Марса преждевременно

© Public domainПоверхность Марса
Поверхность Марса - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Public domain
Поверхность Марса. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек - РИА Новости. Говорить о колонизации Марса преждевременно, человеку сейчас там не место, сообщил РИА Новости Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин.
"Изучать Марс надо, думать о пилотируемых экспедициях к Марсу надо, но человеку на Марсе сегодня делать нечего. И говорить о колонизации Марса - это глупость", - сказал он.
Юрчихин отметил, что у человечества сейчас нет препарата и технологий, которые позволят жить без магнитных полей, при повышенной радиации.
"Кроме того, экспедиции на Марс (должны быть) возвратные... Когда я читаю статьи о том, что дорога на Марс - это дорога в одну сторону, меня берет оторопь. У человека есть дом, его дом - Земля... Если мы сегодня говорим, что доставка одного килограмма груза на орбиту Луны стоит в 15 раз дороже, чем на орбиту Земли, то во сколько нам обойдётся экспедиция на Марс, если придется сажать на поверхность Марса десятки тонн заправленной ракеты без права ее разрушения?", - сказал Юрчихин, напомнив, что пока человечеству удалось посадить на Марс объект весом чуть больше тонны.
Кроме того, необходимо решить вопрос о скорости полета к Марсу, который сейчас, по расчетам, составляет около двух лет. "Пока не будут созданы космические корабли, которые будут долетать до Марса и обратно за 3-5 месяцев, нам там делать нечего. А за 15 лет мы таких кораблей не создадим", - отметил Юрчихин.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявлял, что в конце 2026 года на Марс будет отправлен космический корабль Starship с человекоподобным роботом Optimus. Если полеты на Марс с роботом пройдут успешно, то корабли с людьми могут быть отправлены в 2029 году. Создание автономных поселений на Марсе застрахует человечество от возможных катастроф на Земле и обеспечит его выживание в будущем, считает он.
НаукаМарсЗемляРоссияФедор ЮрчихинИлон Маск
 
 
