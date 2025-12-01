https://ria.ru/20251201/markirovka-2059042415.html
В России расширили список средств реабилитации, подлежащих маркировке
В России расширили список средств реабилитации, подлежащих маркировке - РИА Новости, 01.12.2025
В России расширили список средств реабилитации, подлежащих маркировке
01.12.2025
россия
Минпромторг: перечень подлежащей маркировке реабилитационной продукции расширен
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Перечень реабилитационной продукции, подлежащей обязательной маркировке в России, расширили, норма вступает в силу с 1 февраля 2026 года, сообщили в Минпромторге РФ.
"Система маркировки начнет отслеживать закупки средств реабилитации. Правительство Российской Федерации утвердило постановление, расширяющее перечень технических средств реабилитации (ТСР), подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации", — говорится в сообщении ведомства.
"Документ ... вступает в силу с 1 февраля 2026 года. Он направлен на повышение прозрачности оборота социально значимых товаров, защиту потребителей от некачественной продукции и обеспечение целевого использования государственных средств", - добавляется там.
В Минпромторге РФ
пояснили, что теперь маркировка становится обязательной для изделий, которые ранее не были охвачены системой, в том числе специальных средств при нарушении функций выделения. Также новые правила четко описывают роль протезно-ортопедических предприятий и организаций, осуществляющих протезирование инвалидов. Их обязали передавать в систему маркировки детальные данные об обороте дорогостоящих комплектующих.
"Таким образом, люди с ограниченными возможностями получают дополнительные гарантии качества и безопасности средств реабилитации, государство повышает эффективность социальной поддержки и борьбы с нелегальным оборотом, а добросовестный бизнес получает прозрачные условия работы", — заключили в Минпромторге РФ.