В России расширили список средств реабилитации, подлежащих маркировке
18:23 01.12.2025 (обновлено: 21:24 01.12.2025)
В России расширили список средств реабилитации, подлежащих маркировке
Новости
общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Общество, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Перечень реабилитационной продукции, подлежащей обязательной маркировке в России, расширили, норма вступает в силу с 1 февраля 2026 года, сообщили в Минпромторге РФ.
"Система маркировки начнет отслеживать закупки средств реабилитации. Правительство Российской Федерации утвердило постановление, расширяющее перечень технических средств реабилитации (ТСР), подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации", — говорится в сообщении ведомства.

"Документ ... вступает в силу с 1 февраля 2026 года. Он направлен на повышение прозрачности оборота социально значимых товаров, защиту потребителей от некачественной продукции и обеспечение целевого использования государственных средств", - добавляется там.
В Минпромторге РФ пояснили, что теперь маркировка становится обязательной для изделий, которые ранее не были охвачены системой, в том числе специальных средств при нарушении функций выделения. Также новые правила четко описывают роль протезно-ортопедических предприятий и организаций, осуществляющих протезирование инвалидов. Их обязали передавать в систему маркировки детальные данные об обороте дорогостоящих комплектующих.
"Таким образом, люди с ограниченными возможностями получают дополнительные гарантии качества и безопасности средств реабилитации, государство повышает эффективность социальной поддержки и борьбы с нелегальным оборотом, а добросовестный бизнес получает прозрачные условия работы", — заключили в Минпромторге РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Путин подписал закон об обязательной маркировке товаров
31 июля, 22:02
 
ОбществоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
