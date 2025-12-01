В России расширили список средств реабилитации, подлежащих маркировке

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Перечень реабилитационной продукции, подлежащей обязательной маркировке в России, расширили, норма вступает в силу с 1 февраля 2026 года, сообщили в Минпромторге РФ.

« "Система маркировки начнет отслеживать закупки средств реабилитации. Правительство Российской Федерации утвердило постановление, расширяющее перечень технических средств реабилитации (ТСР), подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации", — говорится в сообщении ведомства.

"Документ ... вступает в силу с 1 февраля 2026 года. Он направлен на повышение прозрачности оборота социально значимых товаров, защиту потребителей от некачественной продукции и обеспечение целевого использования государственных средств", - добавляется там.

Минпромторге РФ пояснили, что теперь маркировка становится обязательной для изделий, которые ранее не были охвачены системой, в том числе специальных средств при нарушении функций выделения. Также новые правила четко описывают роль протезно-ортопедических предприятий и организаций, осуществляющих протезирование инвалидов. Их обязали передавать в систему маркировки детальные данные об обороте дорогостоящих комплектующих.