Исследование показало падение цен на мандарины в России за год
Исследование показало падение цен на мандарины в России за год - РИА Новости, 01.12.2025
Исследование показало падение цен на мандарины в России за год
Главный фрукт на новогоднем столе россиян за год подешевел на 15% - медианная цена килограмма мандаринов в октябре-ноябре составляла 187 рублей, подсчитали для... РИА Новости, 01.12.2025
Исследование показало падение цен на мандарины в России за год
Цены на мандарины в России за год упали на 15%
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Главный фрукт на новогоднем столе россиян за год подешевел на 15% - медианная цена килограмма мандаринов в октябре-ноябре составляла 187 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
"Мандарины (1 кг) - медианная цена 187 рублей, на 15% ниже прошлого года", - выяснили авторы исследования, изучив продажи с 1 октября по 25 ноября этого и прошлого года.
Число покупок, по данным аналитиков, оказалось выше на 6%.
"Примечательно, что мандарины в этом сезоне заметно дешевле, что дополнительно поддерживает предновогодний интерес", - обращают внимание авторы исследования.