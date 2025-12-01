Исследование показало падение цен на мандарины в России за год

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Главный фрукт на новогоднем столе россиян за год подешевел на 15% - медианная цена килограмма мандаринов в октябре-ноябре составляла 187 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

"Мандарины (1 кг) - медианная цена 187 рублей, на 15% ниже прошлого года", - выяснили авторы исследования, изучив продажи с 1 октября по 25 ноября этого и прошлого года.

Число покупок, по данным аналитиков, оказалось выше на 6%.