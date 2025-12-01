Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало падение цен на мандарины в России за год
05:04 01.12.2025
Исследование показало падение цен на мандарины в России за год
Исследование показало падение цен на мандарины в России за год
Главный фрукт на новогоднем столе россиян за год подешевел на 15% - медианная цена килограмма мандаринов в октябре-ноябре составляла 187 рублей
2025-12-01T05:04:00+03:00
2025-12-01T05:04:00+03:00
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982694563_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_87a9d5464ebff1ac551be50dc001ac34.jpg
россия
Россия
Исследование показало падение цен на мандарины в России за год

Цены на мандарины в России за год упали на 15%

© iStock.com / nitrubМандарины
Мандарины - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© iStock.com / nitrub
Мандарины. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Главный фрукт на новогоднем столе россиян за год подешевел на 15% - медианная цена килограмма мандаринов в октябре-ноябре составляла 187 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
"Мандарины (1 кг) - медианная цена 187 рублей, на 15% ниже прошлого года", - выяснили авторы исследования, изучив продажи с 1 октября по 25 ноября этого и прошлого года.
Число покупок, по данным аналитиков, оказалось выше на 6%.
"Примечательно, что мандарины в этом сезоне заметно дешевле, что дополнительно поддерживает предновогодний интерес", - обращают внимание авторы исследования.
