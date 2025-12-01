Рейтинг@Mail.ru
Завершенного плана по Украине пока нет, заявил Макрон - РИА Новости, 01.12.2025
19:21 01.12.2025 (обновлено: 19:22 01.12.2025)
Завершенного плана по Украине пока нет, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что на сегодняшний день завершённого плана урегулирования конфликта на Украине не существует. РИА Новости, 01.12.2025
Завершенного плана по Украине пока нет, заявил Макрон

ПАРИЖ, 1 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что на сегодняшний день завершённого плана урегулирования конфликта на Украине не существует.
Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции в Париже после встречи с Владимиром Зеленским.
Госсекретарь США Марко Рубио и Рустем Умеров во время общения с прессой по итогам переговоров по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Будет уже поздно": в США сделали резкое заявление после встречи по Украине
Вчера, 03:32
"На сегодняшний день, строго говоря, не существует окончательно оформленного плана урегулирования конфликта на Украине...", - заявил Макрон, выразив мнение, что "мы находимся лишь на предварительном этапе".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Борьба за выживание": в Киеве сообщили о новой проблеме Зеленского
Вчера, 01:07
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Нет времени": в Киеве обратились к Зеленскому после переговоров в США
Вчера, 05:55
 
Заголовок открываемого материала