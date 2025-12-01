Рейтинг@Mail.ru
Макрон: "коалиция желающих" завершила работу над гарантиями для Украины
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:47 01.12.2025 (обновлено: 20:11 01.12.2025)
Макрон: "коалиция желающих" завершила работу над гарантиями для Украины
"Коалиция желающих" завершила работу над гарантиями безопасности для Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после встречи с... РИА Новости, 01.12.2025
в мире
эммануэль макрон
сша
россия
владимир путин
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
стив уиткофф
Макрон: "коалиция желающих" завершила работу над гарантиями для Украины

Макрон: коалиция желающих разработала гарантии Киеву и хочет обсудить их с США

© Getty Images / Sean GallupПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Getty Images / Sean Gallup
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 дек — РИА Новости. "Коалиция желающих" завершила работу над гарантиями безопасности для Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским.
"В ближайшие дни состоятся ключевые обсуждения между американскими представителями и "коалицией желающих", чтобы уточнить участие США в этих гарантиях", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Я тебя породила, я тебя и убью: Франция готовится похоронить Украину и ЕС
Вчера, 08:00
Зеленский сегодня провел переговоры с Макроном в Елисейском дворце. Как сообщало агентство AFP, вскоре он отправится в Ирландию, где планирует встретиться с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и заслушать детальный отчет о его переговорах со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.
Тем временем, по утверждению AFP, Уиткофф второй раз за сутки обсудил американский мирный план с Умеровым, возглавляющим украинскую делегацию в Соединенных Штатах. Во встрече, прошедшей накануне, помимо спецпредставителя Трампа, участвовали зять американского лидера Джаред Кушнер и глава Госдепа Марко Рубио. Последний назвал переговоры полезными и продуктивными, но отметил, что впереди еще много работы.

По данным зарубежных СМИ, среди затронутых тем — обмен территориями, гарантии безопасности и невозможность вступления Украины в НАТО. Как передавал телеканал CNN, стороны не смогли прийти к окончательным решениям по всем вопросам.

Ожидается, что во вторник Уиткофф представит согласованный документ Владимиру Путину. Ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент примет спецпосланника в Москве 2 декабря во второй половине дня.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
СМИ рассказали о панике на Западе из-за встречи Путина и Уиткоффа
Вчера, 14:46

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Путин ранее отмечал, что изначальный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Только победа: России просто не оставили выбора
Вчера, 08:00
 
