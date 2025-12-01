"Зазвенело в ушах". Во Франции унизили Макрона после слов Путина

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X высмеял президента Франции Эммануэля Макрона после слов Владимира Путина о якобы угрозе России для Европы.
«
"Думаю, у Макрона очень сильно зазвенело в ушах!" — написал он, комментируя речь главы государства.
На прошлой неделе российский лидер заявил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию, что утверждения о планах Москвы якобы напасть на Европу звучат смешно, подчеркнув, что главы европейских стран такими высказываниями либо обслуживают интересы оборонной промышленности и частных компаний, либо на этом фоне как-то стараются поднять свои внутриполитические рейтинги.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что российские власти остаются открытыми к диалогу с этим военно-политическим блоком, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.