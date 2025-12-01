Рейтинг@Mail.ru
"Зазвенело в ушах". Во Франции унизили Макрона после слов Путина - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 01.12.2025 (обновлено: 15:07 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/makron-2058883720.html
"Зазвенело в ушах". Во Франции унизили Макрона после слов Путина
"Зазвенело в ушах". Во Франции унизили Макрона после слов Путина - РИА Новости, 01.12.2025
"Зазвенело в ушах". Во Франции унизили Макрона после слов Путина
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X высмеял президента Франции Эммануэля Макрона после слов Владимира Путина о якобы угрозе... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T11:35:00+03:00
2025-12-01T15:07:00+03:00
в мире
европа
москва
эммануэль макрон
владимир путин
франция
флориан филиппо
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058439221_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4995bdb4ecfa3deb8cf502cf9bedbda.jpg
https://ria.ru/20251201/telegraph-2058856490.html
https://ria.ru/20251201/zaluzhnyy-2058836546.html
европа
москва
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058439221_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1399718077a7653d798d96da175672d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, москва, эммануэль макрон, владимир путин, франция, флориан филиппо, нато, патриот
В мире, Европа, Москва, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Франция, Флориан Филиппо, НАТО, Патриот
"Зазвенело в ушах". Во Франции унизили Макрона после слов Путина

Политик Филиппо высмеял Макрона после слов Путина об угрозе России для Европы

© Getty Images / NurPhoto/Nicolas EconomouПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Getty Images / NurPhoto/Nicolas Economou
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X высмеял президента Франции Эммануэля Макрона после слов Владимира Путина о якобы угрозе России для Европы.
«
"Думаю, у Макрона очень сильно зазвенело в ушах!" — написал он, комментируя речь главы государства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
СМИ рассказали, что натворил Зеленский перед переговорами Украины и США
Вчера, 10:06
На прошлой неделе российский лидер заявил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию, что утверждения о планах Москвы якобы напасть на Европу звучат смешно, подчеркнув, что главы европейских стран такими высказываниями либо обслуживают интересы оборонной промышленности и частных компаний, либо на этом фоне как-то стараются поднять свои внутриполитические рейтинги.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что российские власти остаются открытыми к диалогу с этим военно-политическим блоком, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Провокационное заявление Залужного вызвало переполох на Западе
Вчера, 08:42
 
В миреЕвропаМоскваЭммануэль МакронВладимир ПутинФранцияФлориан ФилиппоНАТОПатриот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала