СМИ: Мадуро говорил США о готовности уйти в отставку

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе неофициальных переговоров заявил США о готовности уйти со своего поста, однако не раньше, чем через 1,5 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с переговорами.
На прошлой неделе CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника передавал, президент США Дональд Трамп надеется, что давления на венесуэльского лидера будет достаточно для его отставки без начала военных действий.
Вчера, 01:48
"Мадуро дал понять о своей готовности в конечном счете уйти со своего поста, однако не раньше, чем через по меньшей мере 18 месяцев", — говорится в сообщении.
По данным телеканала, хотя некоторые американские чиновники посчитали, что такое решение могло бы быть приемлемым, в Белом доме заключили, что поддержат лишь тот план, который бы предусматривал немедленную отставку президента Венесуэлы.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября объявил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.