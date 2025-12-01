Космонавт рассказал, где лучше всего строить поселения на Луне

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек - РИА Новости. Будущие поселения на Луне лучше строить в виде модулей не на самой поверхности планеты, а внутри ее кратеров, в тоннелях, сообщил РИА Новости Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин.
Он отметил, что существует идея сборки жилых модулей, покрытых реголитом (лунным грунтом).
"Я когда смотрю такие проекты, всегда спрашиваю, а с лопатами кто будет стоять? Лунатиков там нет. Ведь нужна защита от радиации, от микрометеоритов. Вы посмотрите на Луну, она вся испещрена, потому что у нее нет атмосферы, там ничего не сгорает, все попадает на поверхность", - отметил космонавт.
"Поэтому я всегда говорю, что будущее все-таки - это построение на склоне кратера туннелей, и уже в них будут загоняться модули. И тогда порода, которая находится сверху, будет защищать вас", - сказал Юрчихин.
