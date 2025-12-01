Космонавт рассказал, где лучше всего строить поселения на Луне

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек - РИА Новости. Будущие поселения на Луне лучше строить в виде модулей не на самой поверхности планеты, а внутри ее кратеров, в тоннелях, сообщил РИА Новости Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин.