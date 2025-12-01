Рейтинг@Mail.ru
Космонавт рассказал, где лучше всего строить поселения на Луне - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
06:05 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/luna-2058827250.html
Космонавт рассказал, где лучше всего строить поселения на Луне
Космонавт рассказал, где лучше всего строить поселения на Луне - РИА Новости, 01.12.2025
Космонавт рассказал, где лучше всего строить поселения на Луне
Будущие поселения на Луне лучше строить в виде модулей не на самой поверхности планеты, а внутри ее кратеров, в тоннелях, сообщил РИА Новости Герой России,... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T06:05:00+03:00
2025-12-01T06:05:00+03:00
наука
луна
россия
сша
федор юрчихин
наса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966861637_370:0:2989:1473_1920x0_80_0_0_e8847284d8fd8dc8e455d83fab9011ef.jpg
https://ria.ru/20251129/luna-2058545330.html
https://ria.ru/20251130/luna-2058674521.html
луна
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966861637_707:0:2754:1535_1920x0_80_0_0_2f2555b1a7bc227eb26dc67e208aa2bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луна, россия, сша, федор юрчихин, наса
Наука, Луна, Россия, США, Федор Юрчихин, НАСА
Космонавт рассказал, где лучше всего строить поселения на Луне

Юрчихин: поселения на Луне лучше строить в тоннелях внутри кратеров

© AP Photo / Nardus EngelbrechtЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Nardus Engelbrecht
Луна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек - РИА Новости. Будущие поселения на Луне лучше строить в виде модулей не на самой поверхности планеты, а внутри ее кратеров, в тоннелях, сообщил РИА Новости Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин.
Он отметил, что существует идея сборки жилых модулей, покрытых реголитом (лунным грунтом).
Луна - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Отрицать на сто процентов наличие жизни на Луне не стоит, заявил космонавт
29 ноября, 02:32
"Я когда смотрю такие проекты, всегда спрашиваю, а с лопатами кто будет стоять? Лунатиков там нет. Ведь нужна защита от радиации, от микрометеоритов. Вы посмотрите на Луну, она вся испещрена, потому что у нее нет атмосферы, там ничего не сгорает, все попадает на поверхность", - отметил космонавт.
"Поэтому я всегда говорю, что будущее все-таки - это построение на склоне кратера туннелей, и уже в них будут загоняться модули. И тогда порода, которая находится сверху, будет защищать вас", - сказал Юрчихин.
Ранее врио главы американского космического агентства НАСА Шон Даффи сообщил, что США хочет построить деревню на Луне, в которой смогут жить люди, к 2035 году.
Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Космонавт Юрчихин оценил планы НАСА построить деревню на Луне
30 ноября, 02:24
 
НаукаЛунаРоссияСШАФедор ЮрчихинНАСА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала