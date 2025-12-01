В ЛНР пресекли канал незаконной миграции

ЛУГАНСК, 1 дек – РИА Новости. Силовики пресекли канал незаконной миграции в ЛНР, среди подозреваемых - работник местного вуза, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ.

Там отметили, что канал нелегальной миграции работал путем фиктивной сдачи экзаменов на знание русского языка. После иностранец получал патент на право осуществления трудовой деятельности.