В ЛНР пресекли канал незаконной миграции

Силовики пресекли канал незаконной миграции в ЛНР, среди подозреваемых - работник местного вуза, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ. РИА Новости, 01.12.2025
