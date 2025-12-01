Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР пресекли канал незаконной миграции - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/lnr-2058874306.html
В ЛНР пресекли канал незаконной миграции
В ЛНР пресекли канал незаконной миграции - РИА Новости, 01.12.2025
В ЛНР пресекли канал незаконной миграции
Силовики пресекли канал незаконной миграции в ЛНР, среди подозреваемых - работник местного вуза, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T11:09:00+03:00
2025-12-01T11:09:00+03:00
происшествия
россия
луганская народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
луганский государственный университет им. в. даля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_186:35:1282:652_1920x0_80_0_0_1402121af28e8660367d379f410035fb.jpg
https://ria.ru/20251129/fsb-2058572224.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_145:0:1284:854_1920x0_80_0_0_d6f91749023ea8679c70a3d0fb222d9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, луганская народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, луганский государственный университет им. в. даля
Происшествия, Россия, Луганская Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ, Луганский государственный университет им. В. Даля
В ЛНР пресекли канал незаконной миграции

ФСБ раскрыла канал незаконной миграции в ЛНР

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 1 дек – РИА Новости. Силовики пресекли канал незаконной миграции в ЛНР, среди подозреваемых - работник местного вуза, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ.
"Установлено, что двое уроженцев одной из стран СНГ и представитель центра тестирования ФГБОУ ВО "Луганский государственный университет им. В. Даля" с целью получения финансовой выгоды организовали схему по незаконному пребыванию иностранных граждан в Российской Федерации", - сказали в управлении.
Там отметили, что канал нелегальной миграции работал путем фиктивной сдачи экзаменов на знание русского языка. После иностранец получал патент на право осуществления трудовой деятельности.
Возбуждено уголовное дело по статьям 322.1 УК России "Организация незаконной миграции", 286 УК России "Превышение должностных полномочий".
Видео с агентом Киева, планировавшим подорвать газопровод в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
ФСБ предотвратила теракт на газопроводе в Подмосковье
29 ноября, 09:46
 
ПроисшествияРоссияЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГЛуганский государственный университет им. В. Даля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала