Упавший в Белоруссии литовский дрон произвели в Германии, сообщают СМИ
Упавший в Белоруссии литовский дрон произвели в Германии, сообщают СМИ

01.12.2025

Прилетевший с литовской территории и упавший в Гродно беспилотный летательный аппарат был немецкого производства, сообщил белорусский телеканал "Первый...
2025-12-01T17:47:00+03:00
2025-12-01T17:47:00+03:00
2025-12-01T18:16:00+03:00
МИНСК, 1 дек - РИА Новости.
Прилетевший с литовской территории и упавший в Гродно беспилотный летательный аппарат был немецкого производства, сообщил белорусский телеканал
"Первый информационный".
Ранее в понедельник МИД Белоруссии сообщил о вызове временного поверенного в делах Литвы
в Минске
Эрикас Вилканецас, ему был заявлен протест в связи с нарушением госграницы Белоруссии
беспилотным летательным аппаратом самолетного типа, осуществленным с территории Литвы 30 ноября 2025 года. Беспилотник упал в черте Гродно
.
"На месте падения опергруппа обнаружила БПЛА самолетного типа с размахом крыла полтора метра. Обломки давали хорошее представление об аппарате. В длину он был 91 см, в высоту 30 см, в ширину 8,5 см - по сути, неприметный карликовый разведчик", - говорится в сюжете.
По данным телеканала, беспилотник был оборудован видеокамерой с двумя картами памяти на 32 ГБ. Полет длился 2 часа 42 минуты.
"Точка старта - литовская территория, окрестности населенного пункта Капчяместис. То есть дрон, пролетев над Гродно, должен был уйти в Польшу
и взять курс в сторону Германии
. Однако над польским городом Быдгощ
беспилотник должен был развернуться и лететь обратно в сторону Гродно. Снова пересечь польско-белорусскую границу и из Гродно вернуться обратно в Литву", - говорится в сюжете.
Телеканал показал маркировку деталей беспилотника.
"На лопастях имеются отметки "aero naut", "САМ Z carbon" и адрес немецкого сайта производителя - www.aero-naut.de", - говорится в сюжете.