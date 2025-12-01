Рейтинг@Mail.ru
Упавший в Белоруссии литовский дрон произвели в Германии, сообщают СМИ
17:47 01.12.2025 (обновлено: 18:16 01.12.2025)
Упавший в Белоруссии литовский дрон произвели в Германии, сообщают СМИ
Упавший в Белоруссии литовский дрон произвели в Германии, сообщают СМИ - РИА Новости, 01.12.2025
Упавший в Белоруссии литовский дрон произвели в Германии, сообщают СМИ
Прилетевший с литовской территории и упавший в Гродно беспилотный летательный аппарат был немецкого производства, сообщил белорусский телеканал "Первый... РИА Новости, 01.12.2025
Упавший в Белоруссии литовский дрон произвели в Германии, сообщают СМИ

Упавший в Гродно БПЛА произвели в Германии, он должен был улететь в Польшу

© Фото : МВД Беларуси/TelegramФрагмент дрона, упавшего в Гродно
Фрагмент дрона, упавшего в Гродно - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : МВД Беларуси/Telegram
Фрагмент дрона, упавшего в Гродно. Архивное фото
МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Прилетевший с литовской территории и упавший в Гродно беспилотный летательный аппарат был немецкого производства, сообщил белорусский телеканал "Первый информационный".
Ранее в понедельник МИД Белоруссии сообщил о вызове временного поверенного в делах Литвы в Минске Эрикас Вилканецас, ему был заявлен протест в связи с нарушением госграницы Белоруссии беспилотным летательным аппаратом самолетного типа, осуществленным с территории Литвы 30 ноября 2025 года. Беспилотник упал в черте Гродно.
Дрон, упавший в Гродно - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Упавший в Гродно дрон мог собирать разведданные, сообщило МВД
Вчера, 16:40
"На месте падения опергруппа обнаружила БПЛА самолетного типа с размахом крыла полтора метра. Обломки давали хорошее представление об аппарате. В длину он был 91 см, в высоту 30 см, в ширину 8,5 см - по сути, неприметный карликовый разведчик", - говорится в сюжете.
По данным телеканала, беспилотник был оборудован видеокамерой с двумя картами памяти на 32 ГБ. Полет длился 2 часа 42 минуты.
"Точка старта - литовская территория, окрестности населенного пункта Капчяместис. То есть дрон, пролетев над Гродно, должен был уйти в Польшу и взять курс в сторону Германии. Однако над польским городом Быдгощ беспилотник должен был развернуться и лететь обратно в сторону Гродно. Снова пересечь польско-белорусскую границу и из Гродно вернуться обратно в Литву", - говорится в сюжете.
Телеканал показал маркировку деталей беспилотника.
"На лопастях имеются отметки "aero naut", "САМ Z carbon" и адрес немецкого сайта производителя - www.aero-naut.de", - говорится в сюжете.
Президентский дворец в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Литва обратилась к ЕК с требованием в отношении Белоруссии
30 ноября, 17:14
 
В миреГродноБелоруссияГермания
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
