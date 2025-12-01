Упавший в Белоруссии литовский дрон произвели в Германии, сообщают СМИ

"На месте падения опергруппа обнаружила БПЛА самолетного типа с размахом крыла полтора метра. Обломки давали хорошее представление об аппарате. В длину он был 91 см, в высоту 30 см, в ширину 8,5 см - по сути, неприметный карликовый разведчик", - говорится в сюжете.