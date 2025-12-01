"Сгорит или увязнет". Почему новый немецкий танк не подходит для войны

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Германия представила новый основной боевой танк, впервые с 1992 года. Концерн KNDS презентовал Leopard 2A8 — последнюю модификацию машины, принятой на вооружение в 1979-м. Разработчики утверждают, что задействовали самые передовые оборонные технологии. Танк, по их словам, полностью соответствует реалиям современного поля боя. Так ли это — в материале РИА Новости.

Израильский "зонтик"

Машина во многом основана на предыдущем варианте А7+, но отличается от него сильно переработанной башней. У нее полностью заменили лобовую часть — по заявлениям немецких оружейников, новая обладает значительно большей бронезащитой. Из-за этого изменения "Леопард" стал внешне сильно напоминать южнокорейский K2 Black Panther. Кроме того, усилили круговое бронирование от РПГ и ПТУР, а также противоминную защиту. А8 получил обновленную систему управления огнем, комплекс РЭБ, средства связи и дистанционно управляемую турель с крупнокалиберным пулеметом на башне.

© Getty Images / Alexandra Beier Leopard 2A8 © Getty Images / Alexandra Beier Leopard 2A8

Но главное нововведение — наличие на танке комплекса активной защиты (КАЗ) Trophy израильского производства. Она предназначена для перехвата противотанковых гранат и ракет на подлете, которые уничтожаются специальным боеприпасом. Целеуказание ему дает бортовая РЛС с активной фазированной решеткой. Заявляется, что КАЗ способен работать одновременно по нескольким целям, приближающимся с разных сторон. Опыт применения Trophy израильской армией доказал его эффективность.

Известно, что бундесвер планирует получить 123 танка. Поставки начнутся в 2027 году и завершатся в 2030-м. Первая партия обновленных "Леопардов" предназначена для немецкого соединения в Литве — первого постоянного места дислокации войск Германии за пределами страны со времен Второй мировой. В Берлине это усиление называют вкладом страны в обеспечение безопасности восточного фланга НАТО. Таким образом, никто не скрывает, что Leopard 2A8 предназначены главным образом для "сдерживания" России. Но актуальны ли плюсы этого танка на современном поле боя, заметно изменившемся в последние годы?

"Слепая зона"

Усиленная бронезащита и дополнительное оборудование серьезно увеличили вес машины — аж до 70 тонн. По боевой массе Leopard 2A8 соответствует скорее тяжелым танкам времен Второй мировой, чем современным основным боевым. "Королевский тигр", для сравнения, весил 68 тонн. На сегодняшний день восьмая модификация "Леопарда" — самый тяжелый ОБТ в мире. Как показал опыт СВО, большая боевая масса на восточноевропейском театре военных действий — существенный недостаток.

"Этот монстр сможет уверенно передвигаться только по твердому покрытию, — считает военный эксперт Алексей Леонков. — Во время осенней и весенней распутицы он просто увязнет в грязи. А чтобы его вытянуть, понадобится не одна эвакуационная машина. Во-вторых, 70-тонную махину выдержит далеко не каждый мост. В-третьих, большая масса — это низкая маневренность. Неповоротливая и медлительная машина уязвима".

По словам эксперта, А8 не спасет даже современный комплекс активной защиты. Да, он эффективен против "стандартных" противотанковых средств, но украинский конфликт доказал: главный противник тяжелой бронетехники сегодня — дроны. Trophy прикрывает верхнюю полусферу танка, но оставляет слепую зону — воронку примерно в 70 градусов. Опытному оператору FPV-дрона не составит труда зайти на "Леопард" с безопасного направления.

"Создается ощущение, что немецкие оружейники не следят за ходом конфликта на Украине, — говорит Леонков. — Они упрямо продолжают совершенствовать старое, многое из которого в современной войне было признано несостоятельным. СВО доказала, что отжившие свое концепции необходимо менять. Простым наращиванием брони ничего не изменить. Нужны новые разработки в области активной и динамической защиты, РЭБ, повышения ситуационной осведомленности экипажей. Времена теперь другие, война серьезно изменилась".

Для прошлых войн

Чтобы уберечь танк от дронов в зоне СВО, важен комплексный подход. Во-первых, нужна кустарная защита техники. Штатных "козырьков", с которыми машина приходит с завода, не всегда достаточно. На фронте ее бронируют дополнительно: обваривают решетками, обвешивают плотной резиной или торчащей во все стороны толстой проволокой, маскируют ветками и масксетями. На Западе смеялись над таким "дизайном". Но когда в запорожских степях начали гореть Leopard 2A4 и A6, а под Авдеевкой дроны сожгли несколько "Абрамсов", критикам стало не до смеха.

Во-вторых, необходимо участие танкистов в физическом уничтожении дронов. В боевом отделении многих российских танков уже давно всегда хранятся один-два дробовика. В дроноопасной ситуации члены экипажа должны быть готовы взять ружья и отразить атаку с малого воздуха. В этом им помогают расчеты пунктов воздушного наблюдения (ПВН), своевременно предупреждающие танкистов о приближающейся угрозе.

И в-третьих — прикрытие танков собственными БПЛА-перехватчиками. Очень серьезная угроза для танков — тяжелые гексакоптеры "Баба-яга". Противник уже приспособил их для сброса 152-миллиметровых снарядов, удара которых не выдерживает ни кустарная защита, ни тонкая броня крыши. Однако эти неповоротливые беспилотные "бомбардировщики" очень не любят маневренных и юрких FPV-дронов, идущих на таран. Так ежедневно уничтожаются десятки вражеских гексакоптеров.

© AP Photo / Roman Chop Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга" © AP Photo / Roman Chop Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"

Учитывали ли эти нюансы создатели Leopard 2A8? Судя по результату, нет. Обновленный немецкий ОБТ далек от реалий современного поля боя. Конечно, это грозное оружие, которое вполне может выйти победителем из танковой дуэли с машиной советской и российской школы. Вот только эти дуэли сегодня — большая редкость.

"Я командую танковым взводом с 2023-го, и лишь раз мне довелось выйти на украинский танк на прямую наводку. Это был Т-64, — вспоминает офицер танкового соединения группировки "Восток" с позывным Данте. — Да, работали и по "Леопардам", но с закрытых огневых позиций, навесом. Били по целям, "разувшимся" на минах или обездвиженным дронами. Любой танк, замерший на месте, — не жилец. В него полетит буквально все. И не спасет ни израильский КАЗ, ни качественная немецкая броня".